Moedas das Olimpíadas de 2016 valorizam mais de 300%; é hora de comprar?

Reprodução Banco Central Salto com Vara

Em 2016, quando o Rio de Janeiro sediou os Jogos Olímpicos e Paralímpicos , o Banco Central emitiu uma série de moedas personalizadas em homenagem à cidade e aos esportes . Quatro anos se passaram e os itens se tornaram raros e colecionáveis. Das mais de 320 milhões enviadas para o mercado, apenas 164.500 seguem em circulação até hoje.

Ao todo, foram 36 modelos. Algumas moedas nem chegaram a circular, foram vendidas direto para colecionadores. A moeda do Salto com Vara, por exemplo, só teve tiragem de cinco mil unidades. Foi produzida em ouro 900/1000 e vendida por R$ 1.180 . Hoje, o modelo é encontrado por R$ 3.700 no Mercado Livre. Qual investimento você teria rentabilidade de 313% em 4 anos ? Nem as pirâmides financeiras prometem tanto!

A moeda comemorativa da entrega da Bandeira Olímpica foi vendida inicialmente por R$ 9,50 . A tiragem do modelo foi maior que dois milhões de unidades, ainda assim ela é considerada rara, podendo custar até treze vezes o valor inicial .

Segundo o Banco Central, há uma série de razões para você adquirir um modelo colecionável.

Você viu?

As moedas do padrão Real têm curso legal e poder liberatório no Brasil;

A cunhagem em metal nobre, com a sofisticada tecnologia “proof” e a qualidade de suas gravuras fazem delas obras de arte brasileiras;

Suas composições artísticas têm por base documentos históricos;

Tiragens rigorosamente limitadas ao máximo estabelecido, conferem a elas raridade que tende, com o tempo, a aumentar seu valor numismático;

Cada uma das peças vem protegida por uma cápsula transparente, para melhor conservação de seu brilho;

Edital do Banco Central do Brasil acompanha cada moeda, garantindo-lhe as características descritas.

O que é acabamento “proof”?

É um sofisticado processo de fabricação de moedas e medalhas. O requinte do processo começa pelo tratamento dado aos cunhos e aos discos, que são polidos até que suas superfícies obtenham o brilho de espelho, e aos relevos que são jateados com areia para fosqueamento, o que resulta em um profundo contraste de grande beleza.

Tóquio 2020

Reprodução Moedas dos Jogos Olímpicos do Japão





Com os jogos de Tóquio se aproximando, o Japão não fez diferente e lançou 37 modelos, variando de cem a mil ienes (R$ 4,65 a R$ 46,50). Tanto para os colecionadores, quanto quem pretende fazer uma graninha extra no futuro, é bom ficar atento à nova coleção.

Se elas tiverem rentabilidade parecida com as do Rio, pode ser uma boa compra-las hoje!