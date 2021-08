Moeda dos Jogos Olímpicos muda de formato e pode valer mais de R$ 5 mil; conheça

Reprodução Moeda do Jogos Olímpicos de 2012

Em 2012, durante as Olimpíadas de Londres, uma moeda olímpica de esportes aquáticos mudou de formato, e aqueles que mantiveram o modelo antigo conseguiram vender por mais de 720 libras (R$ 5.182,24) no Ebay, informa o The Sun.

A moeda tinha o desenho original com ondas passando pelo rosto do nadador antes de ser alterado para um conjunto de artigos olímpicos. Esse formato foi retido por colecionadores e hoje só 25% delas segue em circulação.

Alguns modelos foram vendidos por até R$ 7.200. Esse erro de design, como tantas vezes acontece com os colecionáveis, é o que o torna atraente para os compradores.

No Brasil, as moedas das Olimpíadas de 2016 valorizam mais de 300% .

Ao todo, foram 36 modelos. Algumas moedas nem chegaram a circular, foram vendidas direto para colecionadores. A moeda do Salto com Vara, por exemplo, só teve tiragem de cinco mil unidades. Foi produzida em ouro 900/1000 e vendida por R$ 1.180. Hoje, o modelo é encontrado por R$ 3.700 no Mercado Livre.