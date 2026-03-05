Estadual
Moderniza ES – Sejus estuda tecnologias em segurança penitenciária para implantação no Espírito Santo
Com o objetivo de analisar estruturas de referência nacional nas áreas de comando, controle e segurança penitenciária, servidores da Secretaria da Justiça (Sejus) realizaram duas visitas institucionais na quarta-feira (25) e quinta-feira (26), em Brasília.
A agenda teve como foco a execução do Programa de Ampliação e Modernização do Sistema Penitenciário do Espírito Santo (Moderniza-ES) que é financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Participaram da agenda o coordenador-geral da Unidade de Gestão de Projetos (UGP) do Moderniza-ES, Vinícius Teixeira; a coordenadora técnica especialista em Infraestrutura, Fernanda Ribeiro de Souza Bubach; a consultora em Arquitetura e Urbanismo, Mônica Freitas; e a consultora em Engenharia Civil, Leticia Miranda Euclides.
A primeira visita foi realizada ao Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), com a finalidade de avaliar a estrutura física, tecnológica e operacional do empreendimento, subsidiando tecnicamente o desenvolvimento do Centro Integrado de Operações do Sistema Penitenciário do Espírito Santo (CIOSP-ES).
A equipe analisou a concepção arquitetônica do edifício, a organização das salas de situação e monitoramento, a integração entre ambientes operacionais e áreas técnicas e as soluções de infraestrutura crítica adotadas.
Sala de operações com videowall de alta resolução; ambientes de monitoramento integrados; sala-cofre e Data Center com requisitos de alta disponibilidade; sistemas de climatização de precisão; controle de acesso com múltiplas camadas de segurança; redundância elétrica e lógica; e integração entre sistemas de automação predial e segurança eletrônica foram os principais pontos analisados. A visita reforçou a importância de organizar de forma clara as áreas administrativas, técnicas e operacionais, com definição de fluxos controlados e espaços adequados para cada atividade. Também foram discutidas medidas para garantir o funcionamento contínuo das operações, com sistemas de segurança redundantes e planejamento tecnológico preparado para futuras expansões.
Já na quinta-feira (26), a visita técnica foi realizada na Penitenciária Federal de Brasília, unidade integrante do Sistema Penitenciário Federal, para análise de parâmetros de segurança perimetral, controle de acessos, organização funcional e soluções arquitetônicas aplicadas a estabelecimentos penais de segurança máxima.
No local, foram avaliados aspectos como a estrutura de segurança perimetral com múltiplas barreiras físicas; sistemas integrados de monitoramento eletrônico (CFTV, sensores e controle de acesso); setorização interna por níveis de restrição; fluxos segregados para internos, servidores e visitantes; protocolos de contenção e resposta rápida; e soluções construtivas voltadas à robustez, durabilidade e mitigação de vulnerabilidades.
O coordenador-geral da UGP do Moderniza-ES, Vinícius Teixeira, destacou que a experiência adquirida durante as visitas contribui diretamente para o aprimoramento das diretrizes técnicas que nortearão a implantação do Centro Integrado de Operações do Sistema Penitenciário (CIOSP-ES) e dos futuros Centros Integrados de Ressocialização (CIR) no Espírito Santo, especialmente no que se refere à segurança física, racionalização de fluxos e integração entre arquitetura, engenharia e tecnologia.
“As visitas técnicas a estruturas de referência no país buscam qualificar nossa equipe técnica na etapa do desenvolvimento e aprovação dos projetos que serão contratados e após executados no Espírito Santo, no âmbito do Moderniza-ES”, destacou o coordenador-geral da UGP do Moderniza-ES, Vinícius Teixeira.
