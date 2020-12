Modelos de rasteirinha perfeitos para o calor e que vão bombar no verão

Reprodução: Alto Astral Modelos de rasteirinha perfeitos para o calor e que vo bombar no vero

O verão já está quase chegando – e não há nada que combine mais com a estação do que uma sandália confortável e fresquinha, certo? Pensando nisso, separamos alguns modelos de rasteirinha que nunca saem de moda , para te ajudar a fugir dos chinelos convencionais e se manter sempre estilosa. Os detalhes diferenciados também trazem sofisticação ao look, mesmo com roupas mais despojadas em dias de calor. Confira!

Modelos de rasteirinha que estarão em alta no verão

Explosão de cores e brilho

Fotos: Reprodução/Pinterest

Muito glitter para os seus pés ganharem ainda mais elegância durante os compromissos da estação! A tendência é um clássico para esse estilo de sandália e nunca sai de moda. É uma boa pedida para quem quer investir em um modelo que poderá durar mais de um verão .

Animal print

Fotos: Reprodução/Pinterest

O animal print , que havia caído um pouco em desuso durante as últimas temporadas de moda, voltou com muita força em 2020. Esse estilo é a cara da mulher que está antenada no mundo fashion e adiciona um toque especial a qualquer visual. Uma ótima dica para não errar na hora de compor o look com esse tipo de estampa é procurar usar a rasteirinha como peça-chave, sem carregar demais o resto da produção.

Pedras

Fotos: Reprodução/Pinterest

As pedras também são sempre uma boa escolha quando o assunto é rasteirinha! Monocromáticas, coloridas, cristais, strass , turquesa, grandes, pequenas… Todas as opções são bem-vindas e ajudam a montar um visual mais elegante no verão.

Papete

Fotos: Reprodução/Pinterest

As sandálias do tipo papete , que são conhecidas por essas fivelas na parte de cima, também haviam sumido um pouco e voltaram com tudo na quarentena. Quer usar e abusar das tendências 2020/21? Então aposte em modelos em tons pastel, que estarão super em alta durante a estação.

Slide

Fotos: Reprodução/Pinterest

A rasteirinha slide é ideal para quem busca conforto, além de ser o modelo perfeito para compor um look mais informal e esportivo, sem sair da moda. Desde os tipos mais simples até aqueles com detalhes metalizados, não faltam ideias para todos os gostos possíveis. Se joga!

Texto: Giulianna Lombardi | Edição: Mariana Oliveira e Renata Rocha