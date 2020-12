Modelo grega é figura importante no movimento pelas monocelhas

Reprodução/Instagram @SophiaHadjipanteli – Sophia Hadjipanteli

A modelo grega Sophia Hadjipanteli assumiu suas sobrancelhas naturais e vem incentivando que mais pessoas passem a aceitar as monocelhas através do #unibrowmovement. Em entrevista ao site britânico Metro UK dada no ano passado, Sophia disse que recebe muitas ofensar por causa de sua sobrancelha.

O estilo, na verdade, já é antigo e muito popular em alguns países e culturas, como no Tajiquistão, na Ásia Central. Ele era adotado até mesmo por Frida Kahlo , artista mexicana responsável por várias obras que fazem sucesso até hoje.

A proposta do movimento que tem Sophia como representante importante é fazer com que a sobrancelha seja usada de maneira natural, sem a obrigação do uso da pinça para cumprir padrões de beleza. O movimento em si foi iniciado há dois anos, mas já tem bastante adesão nas redes sociais.