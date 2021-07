Modelo faz tatuagem na ‘perseguida’ e exibe no Instagram; vídeo

Recentemente, a cantora Anitta surpreendeu seguidores ao aparecer fazendo uma tatuagem íntima em seu ânus, em vídeo divulgado na plataforma erótica OnlyFans. A famosa também revelou ter tatuado a sua vagina. Lipe Ribeiro, que chegou a viver um affair com a poderosa de Honório Gurgel nos últimos meses, destacou que a tatuagem no ânus da cantora ‘Ficou ótima’.

Aliás, bem no clima desta arte, Jill Hardener mostrou a sessão de tatuagem íntima e polemizou nas redes.

Veja vídeo:

“Deve ter doído muito fazer tatuagem aí”, disparou um seguidor. “Jamais mostraria algo assim”, criticou uma internauta. “Essa ganhou da Anitta”, disse um brasileiro, ao aludir à cantora Anitta.

O vídeo foi partilhado no Instagram. No registro, a modelo surge sentada com as pernas abertas, enquanto o tatuador faz o seu trabalho com as agulhas. Ela, que já tem grande parte do corpo coberto pela arte, sinaliza que sente um pouco de dor.

(*Portal CM7)