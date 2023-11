Modelo destrói Mercedes de R$ 735 mil após fim de namoro

A modelo Paris Ow-Yang foi condenada na Justiça após, embriagada, bater em uma Mercedes avaliada em mais de R$ 700 mil

O que você faria diante de uma desilusão amorosa? A modelo Paris Ow-Yang, de 18 anos, encontrou a resposta no consumo excessivo de álcool. A decisão, contudo, trouxe consequências difíceis para Paris.

la foi condenada pela Justiça após bater o carro, uma Mercedes, avaliada em R$ 250 mil, contra outro veículo do mesmo fabricante de R$ 735 mil, em Sydney, na Austrália. De acordo com informações do jornal britânico Daily Telegraph, Paris estava com uma quantidade de álcool no sangue quatro vezes acima do limite legal.

À polícia, a modelo teria afirmado que saiu para beber para minimizar a “dor e o sofrimento” que sentia após o término com o namorado. O acidente foi registrado em 18 de outubro e ninguém ficou ferido.

Julgamento

Dois dias depois, em 20 de outubro, Paris, que mantém uma página no OnlyFans, compareceu em um tribunal acompanhada do pai, o neurocirurgião Michael Ow-Yang, e do advogado da família, Michael Bowe.

No tribunal, Bowe argumentou que a modelo perdeu o controle do automóvel “ao não conseguir lidar com o fim do relacionamento”. Ela estaria, ainda conforme o advogado, consumindo muitas bebidas alcoólicas após o término, o que virou uma “tempestade” na sua vida.

“Ela estava se afogando em álcool. Ela estava apenas se enterrando na depressão e nos problemas, esperando que o álcool disfarçasse a dor e a mágoa”, afirmou ele.

Paris foi condenada a fazer trabalhos comunitários por dois anos. Além disso, a modelo recebeu uma multa no valor de R$ 5 mil, terá que pagar pelos dois veículos danificados e está proibida de dirigir por nove meses. Depois desse período, o carro de Paris será equipado com um dispositivo que só o deixa funcionar após resultado de bafômetro abaixo do limite.