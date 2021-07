Modelo denuncia ex-namorado por agressão e recebe apoio de Neymar

Reprodução Modelo relata agressão de namorado





A modelo Anna Figueiredo denunciou em suas redes sociais ter sido agredida pelo ex-namorado Vitor Hugo Rosa. Em uma série de postagens onde mostra marcas e hematomas pelo corpo, Anna relata que levou socos no rosto, chutes, tapas além de ter sido sufocada e arrastada e pelo chão.

“Os flashes não saem da minha cabeça. Só Deus sabe como foram os momentos de desespero e o pavor por pensar que iria morrer de tanto se r agredida. Pessoas do outro lado sabendo do caso se calando, se neutralizando ‘não vou me meter’ e passando pano. E, a cada segundo, ocorrências do tipo matando milhares de mulheres” escreveu a modelo nas redes.





O caso teria ocorrido no último dia 8 de julho e foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Niterói. Segundo a delegada Alriam Miranda Fernandes ainda restam diligências a serem realizadas para para a conclusão das investigações.

Também nas redes sociais, Anna postou um áudio que teria sido gravado durante as agressões. Nele é possível ouvir a modelo dizendo “você está me agredindo” e logo após a resposta um homem, que ela diz ser Vitor Hugo, dizendo “Sabe o que faltou na sua vida? Agressão pra você virar mulher”.

O empresário Vitor Hugo Rosa já foi ouvido pela Polícia Civil. O GLOBO tenta contato com a sua defesa. Antes de publicar seu relato, a modelo passou alguns dias compartilhando mensagens de apoio a mulheres que foram vítimas de violência doméstica, além de reportagens sobre o tema e dicas de como as mulheres podem buscar ajuda em caso de agressões.

E após postar seu relato nas redes, Anna recebeu diversas mensagens de apoio de seus seguidores. Uma delas de Neymar, que repostou a publicação da modelo e ofereceu ajuda. “Que minha exposição, por mais difícil que tenha sido, sirva de força para outras mulheres nunca se calarem e abaixarem a cabeça! Não podemos admitir ocorrências do tipo. Não podem mais nos destruir! Obrigada por todo o apoio, força e carinho. Quero dizer que vocês, mulheres, também não estão sozinhas! Contem comigo para tudo! Estou aqui por vocês!”, postou Anna nas suas redes na tarde desta terça-feira.

A Agência de Modelos 40 Graus que Anna faz parte. também usou as redes para se posicionar e cobrar por respostas. “Repudiamos toda forma de violência contra mulheres e exigimos justiça para nossa querida modelo”.