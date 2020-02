Modelo conhecida por plásticas extremas impressiona com vídeo de biquíni

arrow-options Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o signo e ascendente

ÁRIES

Sábado bom para socializar. Você pode agregar aliados com interesses em comum aos seus, investir em boas conversas, encontros, amizades e na rede de contatos. Sol e Mercúrio seguem em Aquário, inspirando a vontade de encontrar pessoas intelectualmente interessantes para atualizar as informações e trocar ideias. Bom período para novos aprendizados. Enquanto isso, a Lua inicia a fase crescente em Touro, favorecendo também o bem estar e o conforto. Vale desacelerar para desfrutar da paisagem e de boas companhias.

TOURO

Hoje é dia de cultivar tudo o que mais gosta. A Lua segue em seu signo, favorecendo a segurança, a beleza, a sensualidade, o amor, o carinho, o conforto e a docilidade. Os pequenos prazeres da vida, como aquele cheiro de café perfumando a casa, sua sobremesa predileta, a valorização do merecimento e da autoestima. Você pode descansar e desfrutar do que construiu. Tudo para que siga adiante satisfeito e renovado! No período da noite vale sair com os amigos e se divertir. Lua e Júpiter garantem alto astral e generosidade.

GÊMEOS

O clima fica mais tranquilo e ameno com a Lua crescente em Touro. A sensibilidade, a intuição e a imaginação ganham destaque. Ótimo sábado para meditar, sonhar e relaxar. O período da noite está ideal para circular, encontrar pessoas e dividir experiências. Reuniões ficam favorecidas, com conversas agradáveis e clareza de ideias. Você pode conversar sobre seus projetos e fazer bons contatos profissionais. Com Sol e Mercúrio em Aquário você pode também expandir sua rede de contatos, fazer novas e produtivas amizades.

CÂNCER

A Lua começa a crescer em Touro: o contato com a natureza se torna ainda mais curativo e restaurador. Vale praticar esportes também, para reciclar as energias estagnadas. Respirar fundo, cultivar sossego, paz, inspiração, assuntos que inspiram e elevam a alma. É tempo de pensar no futuro, olhar pra frente e cultivar liberdade. Bom período para atividades em grupo ou nas redes sociais. Já à noite, Lua e Júpiter indicam mais positividade e entusiasmo. Dá gosto sair e encontrar os amigos para boas conversas.

LEÃO

É importante pegar mais leve em relação a si mesmo e a quem ama. É importante também olhar para o futuro e identificar-se com as soluções. O Sol continua no signo oposto, Aquário: procure ouvir mais, esteja aberto para aprimorar suas habilidades sociais. O que tem feito para somar forças com parceiros e colaboradores? Período bom para atividades em grupo, investimento em novas tecnologias e divulgações nas redes sociais. Enquanto isso, a Lua segue em Touro: aproveite para desacelerar e relaxar.

VIRGEM

A Lua segue em Touro e faz um convite: procure desfrutar os momentos de prazer que vem adiando. Permita-se curtir a vida, saborear bons momentos junto a quem ama. Em momento de descanso e lazer podem surgir novas ideias e inspirações. Sábado favorável também para conectar-se com tendências vanguardistas. Sol e Mercúrio seguem em Aquário, favorecendo ideias libertadoras, criativas e originais. Prefira atividades que possa exercer com liberdade e autonomia.

LIBRA

Vênus combina forças com Plutão, favorecendo uma conexão mais profunda com quem ama. Aproveite para cultivar uma postura mais atenciosa. Esteja sempre aberto para ouvir. Vênus segue em Peixes, esteja aberto também para encantar-se com as artes, a magia da vida, a compaixão, tudo o que possa elevar a alma e abrir o coração. Os temas transcendentais ficam ainda mais favorecidos. Vale também programar passeios, encontrar amigos, ir ao cinema, trocar ideias e se divertir, para que possa alimentar a alma e ficar mais inspirado.

ESCORPIÃO

A Lua segue em Touro, enquanto Vênus se combina com Plutão, favorecendo a sensibilidade, a confiança e a intuição. Conte com mais disposição para atividades físicas e lazer. Você fica mais carismático, sedutor e poderoso! Conte com mais profundidade para avaliar melhor qualquer situação antes de tomar decisões definitivas. Só não vale ficar parado! Marte segue no expansivo Sagitário, favorecendo aventuras. Um convide para exercícios físicos, passeios e práticas esportivas com muito movimento.

SAGITÁRIO

Marte segue em seu signo, estimulando o espírito aventureiro e a vontade de cultivar liberdade. Aproveite para movimentar a energia do corpo e das emoções com atividades físicas. Mas você pode aproveitar o sábado também para fortalecer os laços de afeto com as pessoas queridas. Com a Lua em Touro, dá mais gosto saborear os prazeres da vida. No período da noite a Lua combina forças com Júpiter, prometendo um clima de entusiasmo, alto astral e bom humor. Vale programar uma atividade cultural, encontros e reuniões.

CAPRICÓRNIO

É tempo de prazer, conforto, estabilidade, segurança e praticidade. Sua atitude se torna mais dócil cordial e sedutora. A Lua segue em Touro, tudo pode ser feito sem pressa ou atropelos. Sábado excelente para estar com quem ama, ou tudo o que traga contentamento, sem medo de ser feliz. Merecimento é um tema em evidencia. O que lhe dá mais prazer? Aproveite também para cultivar suas habilidades sociais e comunicativas. Deixe de lado posturas pessimistas para identificar-se com as novas correntes de pensamento.

AQUÁRIO

O foco das atenções está sobre você. Com o Sol em seu signo você ganha mais vitalidade a cada dia. Procure ser aquele que apresenta soluções com ideias criativas e ao mesmo tempo bem estruturadas. Mercúrio também segue em seu signo para favorecer a comunicação, os intercâmbios e os processos mentais. As conversas se tornam mais fluentes e novas ideias podem surgir. Redes sociais, encontros, reuniões e trocas intelectuais ficam favorecidas. O prazer e o conforto também estão em destaque, já que a Lua segue em Touro.

PEIXES

É essencial agora buscar a liberdade. Procure refletir sobre como pode se liberar de situações aprisionadoras. No final de um ciclo solar, é importante dedicar atenção para o progresso interior. Se ainda não estiver em um caminho espiritual, pode buscá-lo com leituras, encontros, retiros e vivências. Caso já esteja, pode ampliar suas percepções acerca da vida e dos mistérios universais. Vênus segue em seu signo, lembrando que arte também é um caminho para o desenvolvimento da sensibilidade.