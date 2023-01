Modelo brasileiro é encontrado morto na Itália; companheiro é investigado

De acordo com a imprensa italiana, o companheiro da vítima, um empresário de 71 anos, é o principal suspeito do crime.

Omodelo brasileiro Gabriel Luiz Dias da Silva, de 27 anos, foi achado morto com um saco na cabeça pelas autoridades em um apartamento no município de Padova, na Itália. O caso ocorreu na última quinta-feira (12).

De acordo com a imprensa italiana, o companheiro da vítima, um empresário de 71 anos, é o principal suspeito do crime. Gianclaudio DB teria feito o pedido de socorro as autoridades, que quando chegaram ao local já encontraram o brasileiro sem vida, o corpo não apresentava marcas de violência física.

Ainda de acordo com a imprensa local, Gianclaudio prestou depoimento à polícia no qual afirmou que ele conhecia Gabriel desde 2019, e que ele e o brasileiro organizaram uma festa em seu apartamento na noite de terça-feira (10), na manhã seguinte, Gabriel teria “passado mal, tomado remédios e voltado para a cama” após fazer a refeição do café da manhã.

O empresário afirmou que este teria sido a última vez em que viu o brasileiro. Ele relatou que no final da noite de quarta-feira (11) entrou no quarto em que o modelo estava para desligar o aquecedor e foi dormir no sofá — só se dando conta que o jovem estava morto no dia seguinte. De acordo com o jornal Corriere della Sera, o modelo brasileiro, que também trabalhava como instrutor fitness, havia se mudado para o apartamento do empresário há pouco tempo.