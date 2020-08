Modelo aparece sem próteses e choca com dentes reais

Peça icônica do movimento punk, gótico e rocker, o coturno une personalidade e conforto em seu design. Apesar de ter um estilo agressivo, a bota conquistou seu lugar ao sol no closet das brasileiras, podendo ser usada de diversas maneiras, conferindo mais atitude ao outfit.

Um truque para usar o coturno feminino à prova de erros é unir com peças mais básicas e fluídas, como por exemplo o vestido midi floral. O peso do calçado faz um contraponto interessante com o clima romântico do vestido, conferindo mais personalidade.

O hi-lo é outro exemplo, o encontro entre o básico com peças mais elaboradas imprime um visual arrebatador e cheio de estilo. Confira agora 3 looks usando o coturno feminino !

Leia também: conforto e estilo com o conjunto moletom!

Romântico

Para criar um visual romântico excêntrico, se inspire na Victória Rocha, e aposte na saia de babados floral com uma t-shirt e o coturno feminino nos pés. Para finalizar o look, a bolsa redonda e acessórios delicados fazem um mix inteligente entre toque feminino e o ar robusto do calçado.

Leia também: alerta tendência – as cores indispensáveis do inverno!

Moderno



Na proposta do estilo moderno o monocromático está em alta, especificamente tons de bege e nude ganharam os holofotes nesta temporada. Aposte na calça clochard ampla junto ao sobretudo – ambos nos tons de bege – e para fazer o contraponto o coturno feminino de verniz na versão mais alta. Finalize com os óculos de sol pequenos e brincos de argola.

Leia também: atualize o look do dia com os acessórios mais amados da temporada!

Casual

Jeans e camiseta é o visual mais básico e casual que podemos conhecer, porém os elementos de estilos que compõe o look pode mudar completamente este conceito. Desta vez, a bota coturno aparece na versão tradicional, com o solado robusto, aliado aos acessórios: cinto preto e bolsa baguete no mesmo tom.

Existem uma infinidade de modelos do coturno feminin o: diversas cores, com o solado tratorado, cano mais alto, mais baixo, no couro, envernizado, enfim, tenho certeza que irá encontrar a peça que mais combina com o seu estilo, para trazer ainda mais atitude aos seus outfits! Gostou da matéria? Deixe nos comentários qual dos looks é o seu preferido.