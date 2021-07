Modalmais lança CDB com cashback de 20%; descubra como funciona

Fernanda Capelli Modalmais (MODL11) lança CDB com cashback de 20%

Ganhar 20% do seu dinheiro de volta ao colocar apenas R$ 100 em um investimento de CDB , não é coisa de outro mundo. Afinal, é exatamente o que o Banco Modal (MODL11) está fazendo, com o objetivo ampliar seu quadro de clientes investidores.

Portanto, o banco digital está oferecendo 20% de cashback para todo primeiro investimento de R$ 100 em seu CDB (Certificados de Depósito Bancário), através da plataforma online de investimentos do Modalmais.

Você viu?

Como participar

Em primeiro lugar, é necessário fazer uma conta no Banco Modal através do aplicativo da corretora, o Modalmais. A abertura é realizada de forma 100% online, fácil e com um passo a passo intuitivo.

Dessa forma, como recém cliente da Modal, o primeiro investimento dá direito ao cliente um cashback de 20%. Na prática, ao investir R$ 100 reais, irá retornar para sua carteira R$ 20.

