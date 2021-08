Reprodução: Alto Astral Moda sustentável: saiba como usar as ecobags

Cada vez mais a discussão sobre slow fashion tem entrado no vocabulário de quem é apaixonado pelo mundo da moda . Os consumidores que priorizam o bem-estar do meio ambiente estão dando preferência por marcas que abraçam a sustentabilidade, ou até mesmo optando por fazer aquele garimpo em brechós atrás de peças de segunda mão . E é nesse bate-papo de sustentabilidade e peças eco-friendly que entra a aclamada ecobag.

Versátil, colorida, lisa ou com estampas : as opções para enfeitar a sua bolsa ecológica são enormes! Além de serem super espaçosas – se forem o modelo tote – são ótimas para carregar as compras do mercado ou mesmo sair à noite com as amigas.

Dessa forma, confira ideias de looks com a bolsa sustentável para você usá-la independente da ocasião. Desde um encontro mais refinado até uma produção minimalista, a ecobag combina com tudo! Veja:

Feito à mão

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por gabriela فرح farah (@tintanamente)

Geralmente, as ecobags mais simples não possuem nenhuma estampa ou padronagem. No entanto, você pode soltar o seu lado artístico e se jogar nas tintas e nos pincéis. Frases, desenhos ou estampas, as possibilidades são infinitas!

All black

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gɑbr🌻elɑ Vieirɑ (@gabrielasvieira)

Como você sabe, peças e acessórios de tons escuros nunca saem de moda. Então, se você quer uma bolsa que combine com todas as usas produções, opte pela preta básica!

Macacão

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CATHARINA DIETERICH (@catharinadieterich)

Se o seu estilo não é muito extravagante e você procura produções com uma pegada fancy , uma ótima opção para combinar com a bolsa sustentável é o macacão. Preste atenção nos tons de cores do look para trazer um ar de leveza, mas sem passar completamente batido.

Casual

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ART ESPAÇO CRIATIVO (@artespacocriativo)

Para dias mais amenos, as ecobags com estampas delicadas são incríveis para montar composições de meia estação. Funcionam da tarde informal em casa até a noite em um barzinho.

Minimalista

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 뷰앤코 가방 (@viewnco_official)

Quer passar longe de tons escuros? Utilizar as ecobags com padronagens simples são a aposta certeira para quem não quer ficar fora de moda, porém, chamando o mínimo de atenção possível.