Moda praia: se inspire nos biquínis da atriz Giullia Buscacio

Vai se jogar na praia nas férias de fim de ano? Se inspire nos biquínis da atriz Giullia Buscacio

Giullia Buscacio, de 26 anos, costuma chamar bastante atenção pela sua beleza e também pelo seu estilo praiano. A atriz luso-brasileira, que é apaixonada pelo verão, costuma elevar as suas produções de beachwear a outro nível, como mostram as fotos que ela compartilha nas redes sociais.

Sabendo que ainda há muitas mulheres que estão na dúvida em quais modelos investir para as festas de fim de ano e também para as férias, selecionamos alguns modelos usados pela atriz como inspiração. Confira!

Maiô





Os maiôs nunca saem de moda, e o segredo para não errar é escolher uma cor que sobressaia na sua pele. Um fundo sem estampa, mas com a costura de seu contorno colorida, como o usado pela atriz, que dá a impressão de uma peça em 2D, é uma boa opção.

Biquíni jeans





Os biquínis jeans, que foram febre durante anos nas praias cariocas nos anos 70, estão de volta com tudo! O ideal é escolher por um modelo que combine melhor com o seu estilo e o formato do seu corpo.

Estampado







Os biquínis estampados são aqueles que conseguem dar “up” no visual. O ideal é escolher modelos com fundo preto ou branco, porque oferecem um resultado mais interessante para o visual.

Biquíni sem alças





Esta peça combina uma boa dose de elegância e minimalismo! Ela também é super versátil e se adapta facilmente a diversas silhuetas, proporcionando um ajuste seguro e confortável para curtir o verão com conforto.

Calças de crochê são a melhor opção de saída de praia





As calças de crochê são ótimas alternativas para usar no rolezinho após a praia, como ir a um Beach Club encontrar com os amigos ou almoçar com a família.

Fonte: Mulher