Moda no verão: como arrasar nos looks com pantalona

Pinterest A calça pantalona fica incrível em diversos estilos

No quesito altas temperaturas, o verão não perdoa! Nesse tempo mais quente, usar roupas pesadas é a última opção dos brasileiros. Em ocasiões mais formais ou que exigem uma peça de baixo mais completa, saber como montar um look estiloso e fresco com as calças pantalonas se torna uma saída elegante e tranquila.

A estilista Camila Cavalcante explica que em 2019, a busca pelo conforto da cintura pra baixo foi apontada pela WGSN, maior empresa de pesquisa de tendências do mundo, e desde então as peças mais confortáveis como calça clochard, jogger, pantalonas e wide legs tem sido aposta no mundo da moda.

A estilista e empresária Anne Garcia conta que a tendência da pantalona surgiu no início do século passado, inspirada pelos Ballets Russes, que nessa época não era tendência. “Nos anos 20, Coco Chanel criou um modelo de calça mais larga, mas — ainda assim — não era tendência. Foi nos anos 60/70, com movimentos feministas e hippies que a pantalona ganhou força e, até hoje, não perdeu o seu lugar em nossos guarda roupas”, diz.

Montando o look

Para arrasar na composição com a pantalona, optar por peças que combinem é o ideal. As estilistas afirmam que a pantalona é uma peça muito versátil e que pode ser usada de diversas maneiras. Garcia indica blusas mais justas ao corpo e decotes que valorizam o look, mas afirma que camisetas e croppeds também ficam boas com a peça.

“Além de valorizar todos os tipos de corpos, ela pois combina tanto em produções casuais de dia-a-dia ao ser combinado com um top básico e uma rasteirinha, quanto em produções mais formais e pode ser combinada com camisas e blazers. Arrisco afirmar que essa peça fica bem com tudo! Tudo vai depender do ambiente onde vai usá-la e da proposta que você deseja no seu look”, diz Cavalcante.

Para montar uma produção mais sofisticada, as estilistas recomendam apostar na combinação da pantalona com um blazer, outra peça que está em alta e valoriza o corpo. Usar a pantalona nas cores neutras, salto grosso, acessórios discretos e bolsa envelope também é uma opção elegante. Para um visual descontraído, a sugestão é usar os tops croppeds e rasteirinhas. Em caso de praia, usar a pantalona com o biquíni!

Leia Também

“A seda é o tecido mais fluido e fresco para o verão, mas temos também pantalonas de linho e, até mesmo, rendas de algodão que são um charme para a estação. Aproveitando que estamos na era do crochê, podemos unir essa tendência de crochê e pantalona, que é um luxo só! Pois podemos criar modelos únicos e exclusivos”, conta Garcia.

Arrase nos complementos da produção

Pelo look com a pantalona ser bem versátil, pode-se escolher se prefere exagerar nos acessórios ou então manter uma linha mais básicas. Ambas opções ficam incríveis com a peça. “Se o look for praiano, que permite bastante casualidade e originalidade, por exemplo, podemos escolher acessórios de pedras naturais, palha e madeira. Vão ficar incríveis. Se for mais urbano ou formal, acessórios metalizados e mais sóbrios vão deixar a produção mais elegante”, afirma Cavalcante.

Leia Também

Garcia ressalta também que maxi brinco de argolas, bolsas pequenas ou médias mais estruturadas, pulseiras e correntes também não tem erro! “Gosto muito do vintage, combinar pantalonas e colares de pérolas alla francesinha, é um charme à parte”, diz.

Para os pés, Cavalcante explica que a escolha dos sapatos fica de acordo com o comprimento da calça e que o ideal é que esse comprimento seja um dedo acima do chão. Se optar por sapato sem salto, a calça precisa ser mais curta. Se for com salto alto, ela precisa se ajudar com a altura do salto. A rasteirinha, o scarpin, bota e até mesmo um tênis conseguem ornar com o look.

De dicas extras para arrasar na composição do look, elas recomendam: “Se você quer alongar as pernas use uma calça pantalona de cintura alta com um salto plataforma, mas lembre-se de não cobrir totalmente os pés. Para estar ainda mais esguia use a pantalona de listras e combine com uma blusa de ombros descobertos. Gosto também de transparência nas blusas para combinar com a pantalona”, sugere Garcia.

“Aproveite a versatilidade da peça para valorizar seus looks básicos e invista em composições de peças simples e deixe a pantalona ser a estrela no look! Essa peça é perfeita para quando queremos estar estilistas sem ter que abrir mão do conforto”, completa Cavalcante.