Mocidade é a grande vencedora do Troféu Nota 10; confira a relação completa

Com o enredo “Do canto das Yabás renasce uma nova morada”, a Mocidade Alegre, escola de samba do bairro do Limão, exaltou o poder dos orixás femininos das águas, como Iemanjá e Oxum. E foi nota dez! Pelo menos para o jornal Diário de São Paulo .

O destaque principal da Mocidade foi o carro alegórico que fazia referência a Iemanjá . “Com o intuito de criar uma aparência marítima, o carro contou com 5 mil litros de água reutilizada em fontes e bolhas. O balé das águas foi a cereja do bolo do incrível espetáculo que a Mocidade Alegre proporcionou na avenida. A exaltação da beleza e da força das mulheres levou o público ao delírio. A campeã narrou a história de uma menina que tentava salvar o mundo com os ensinamentos do Candomblé e contava com a ajuda de seus orixás femininos”, disse o jornal paulista.

Além de quesito Melhor Escola, a Mocidade Alegre também levou o prêmio de melhor Alegoria e melhor Samba-enredo. O segundo lugar ficou com a Escola Dragões da Real , dona também da melhor Fantasia. O terceiro lugar ficou para a Escola Rosas de Ouro , que também levou o prêmio de melhor Harmonia.

Confira a lista completa dos ganhadores do Prêmio

APURAÇÃO TROFÉU NOTA 10 – GRUPO ESPECIAL SEXTA-FEIRA E SÁBADO

ALEGORIA

GANHADOR: Mocidade Alegre

BATERIA

GANHADOR: Unidos da Vila Maria

COMISSÃO DE FRENTE

GANHADOR: Gaviões da Fiél

ENREDO

GANHADOR: Barroca Zona Sul

EVOLUÇÃO

GANHADOR: Colorado do Brás

FANTASIA

GANHADOR: Dragões da Real

HARMONIA

GANHADOR: Rosas de Ouro

MESTRE SALA E PORTA-BANDEIRA

GANHADOR: Mancha Verde

SAMBA ENREDO

GANHADOR: Mocidade Alegre

CATEGORIAS AVALIADAS EM CONJUNTO PELOS JURADOS

ALA DAS BAIANAS

GANHADOR: Acadêmicos do Tatuapé

VELHA GUARDA

GANHADOR: Gaviões da Fiél

INTERPRETE

GANHADOR: Acadêmicos do Tatuapé

SAMBISTA NOTA 10 – Mancha verde.

Garoto Nikolas, ao lado da mãe Silvia, interpretando o desfile para o filho.