Mixto-MT perde de virada para Atlético-MG

Na manhã deste sábado (7) duas partidas válidas pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior foram realizadas. O Atlético-MG virou para cima do Mixto-MT, enquanto o Ibrachina se recuperou na competição ao vencer o Canaã-BA.

Em partida onde o Galo foi superior na maior parte do tempo, era de se esperar uma vitória elástica do clube mineiro, mas erros graves o separaram de uma vitória tranquila.

Os primeiros grandes lances da partida, inclusive, foram do próprio Atlético-MG. Após cruzamento, Alisson subiu e cabeceou na trave do goleiro adversário, e pouco tempo depois perdeu pênalti com Yan, que deslocou bem o goleiro, mas também parou na trave.

Perdendo chances claras de gol, o Galo viu o Mixto começar a tomar conta das ações ofensivas e marcar o gol que abriu o placar com o atacante Maranhão. No lance, o zagueiro do Atlético tentou recuo de cabeça para o goleiro, mas o pegou desprevinido, e o atleta do clube mato-grossense bem posicionado não desperdiçou a oportunidade.

Daí em diante o Mixto pouco fez na partida e abriu espaço para o alvinegro mineiro tomar conta do ataque. E foi em cruzamento de Léo Santos, aos 15 minutos da segunda etapa, que saiu o gol de empate do Galo com Matias Lima, e aos 49 minutos, com Isaac, foi sacramentada a virada.

Já na partida entre Ibrachina e Canaã-BA, foi o clube paulista quem tomou conta desde o início, e conquistou boa vitória para se reerguer na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O triunfo por 3 a 0 foi conquistado mais facilmente devido a uma expulsão no clube baiano no começo da segunda etapa. Antes disso, a partida era mais equilibrada e o Ibrachina vencia por apenas 1 a 0. Os gols dos Dragões da Mooca foram marcados por Matheus Andrade, Marquinhos e Jucelio.

Fonte: Agência Esporte