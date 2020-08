Mitsubishi L200 Triton Sport estreia no Brasil no fim do mês

Divulgação Por fora, o Toyota Etios se mantém sem mudanças em relação à linha 2020. No interior, a novidade é painel de tonalidade fosca

A Toyota acaba de lançar a linha 2021 do Toyota Etios hatch e sedã, que passam a ser equipados na versão X Plus com a nova central multimídia Toyota Play+. O equipamento tem tela sensível ao toque, de sete polegadas, e compatibilidade com Android Auto e Apple CarPlay.

Além disso, todas as configurações abandonam o acabamento interno black piano para adotar detalhes na tonalidade preta fosca. Isso porque, segundo a marca, os clientes do Toyota Etios apresentaram isso como um grande requisito de modificação em seu visual. Nos demais itens de estética, segue sem alterações.

Divulgação Com a nova central multimídia, o Toyota Etios 2021 ganha novos recursos de conectividade

De resto, o modelo de entrada da Toyota marca japonesa segue sem alterações, mantendo os motores 1.3 e 1.5 flex, ambos com 16 válvulas e duplo comando de válvulas variável. Eles geram, respectivamente, 98 cv e 107 cv, com câmbio que pode ser manual de seis marchas, ou automático de quatro. A opção de kit GNV de quinta geração certificado pela Toyota continua disponível para o motor 1.5 do Etios 2021 , por R$ 5.630 adicionais.

O Toyota Etios vem com encosto de cabeça, cinto de segurança de três pontos para o passageiro central do banco traseiro e sistema de ancoragem de cadeiras de crianças ISOFIX em todas as versões, sistema de som com Bluetooth, USB e entrada auxiliar, controle velocidade de cruzeiro, volante multifuncional, abertura do porta-malas por meio de botão, entre outros, na versão topo de linha.