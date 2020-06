Mitsubishi L200 Triton 2021 ganha retoques no visual

Divulgação Cinema drive-in volta a ser comum durante a pandemia por causa do isolamento social, em que as pessoas ficam mais protegidas dentro do carro

Comuns no passado, os cinemas drive-in voltaram a ficar na moda em tempos de pandemia e de medidas de distanciamento social. Se você é desses que não vê a hora de sair de casa para curtir um filme ao ar livre e de dentro do seu carro, selecionamos uma lista de cinco modelos novos e antigos para aproveitar a programação com estilo, segurança e conforto (ou tudo isso junto).

Uma as opções recomendáveis, em São Paulo, é o Belas Artes Drive-In , no Memorial da América Latina, que está com sessões até 26 de julho. No Rio de Janeiro, tem o Drive-in das Artes . Confira abaixo os carros que achamos interessantes para uma ida a essa opção de lazer. Mas é bom lembrar que, hoje em dia, nos cinemas drive-in , é obrigatório do uso de máscara.

1 – Chevrolet Veraneio

Divulgação Chevrolet Veraneio vem co banco interiço na frente, o que dá a sensação de estar no sofá de casa

Se a idéia é ir bem acompanhado, nada como um o banco inteiriço para ficar bem perto que quem você ama. Um dos clássicos com esse tipo de assento é o Chevrolet Veraneio, com alavanca de câmbio na coluna de direção, o que permite curtir o programa como se estivessem no sofá de casa.

Sem contar o estilo da carroceria, o carro que tem tudo a ver com o espírito nostálgico dos drive-in. Mesmo a falta de um sistema de som moderno pode ser perdoada. Afinal, basta usar o celular para sintonizar o som do filme. No caso das primeias unidades, de meados dos anos 70, o motor é 4.3, de seis cilindros e 151 cv. As últimas, de 1994, vinham com um turbodiesel de 120 cv.

2 – Volvo XC90

Divulgação Volvo XC90 R-Design tem som de alta-fidelidade e com muita potência para curtir os filmes com mais emoção





Agora, se qualidade sonora é fundamental para curtir um bom filme, então o carro escolhido deve ser um Volvo XC90. Além do conforto que só os SUVs de grande porte podem oferecer, será possível ouvir o áudio do filme em um sistema de som Bowers & Wilkins de 1.400 W, com 19 alto-falantes e subwoofer. É um dos melhores sistemas de som disponíveis hoje em dia.

Mas o SUV é o maior e mais caro da marca sueca, com preços que variam entre R$ 325.950 a R$ 539.950. Outro SUV de alto luxo com som potente, que aproxima a sensação de estar em uma bela sala de cinema, é o Range Rover Velar, com som Meridian de 1.300 watts e 22 alto-falantes na versão limitada First Edition.

3- Toyota Camry

Divulgação Toyota Camry é um dos sedãs mais confortáveis, com sistema de ar-condicionado com sistema de purificação por íons





O sedã japonês é um carro feito sob medida para o mercado americano: grandalhão, com bom torque e com bancos tão macios que abraçam o corpo. Mas o principal motivo dele estar nesta lista é o ar-condicionado: com três zonas, o aparelho é dotado do sistema de purificação de ar Nanoe, que utiliza íons para purificar e umidificar o ar da cabine.

Além disso, o modelo tem ótimo espaço interno, inclusive no banco de trás, se for com a lotação máxima permitida na maioria dos cinemas drive-in, que é de quatro pessoas por carro. Só precisa tomar cuidado na hora de manobrar porque o sedã tem 4,88 metros de comprimento por 1,84 m de largura.

4 – Mini Cooper

Divulgação Mini Cooper tem versão conversível no Brasil, mas é proibido entrar de capota aberta no cinema drive-in hoje em dia





Ué, mas por que um Mini nessa lista? O principal motivo é para dizer que o carro é um dos poucos à venda atualmente no Brasil com versão conversível e que, pelo menos na maioria dos cinemas drive-in hoje em dia, ir de capota aberta é proibido. Portanto, em tempos de pandemia, esqueça aquela antiga imagem desse tipo de diversão ao ar livre. Hoje, as restrições são maiores.

Dependendo a versão do Mini, o som também é potente, da Harman Kardon. E há também luuz ambiente, que pode mudar de cor, o que ajuda a criar um ambiente mais de acordo com a ocasião. Atualmente, o carro é encontrado com motor 1.5 ou 2.0 e câmbio automatizado, de sete marchas, exceto na linha JCW, com automático, conversor de torque e oito marchas.

5 – Jeep Renegade Limited ou Trailhawk

Divulgação Jeep Renegade Traihawk é uma das versões do SUV com som da Beats, com subwoofer de 100 watts no porta-malas





Um SUV um pouco mais “pé no chão” que o Volvo e Range Rover, mas com um som de boa qualidade , da marca Beats, nas versões mais equipadas. Vem com subwoofer de 6 polegadas, de 100 W RMS no porta-malas, que ajuda a reforçar os graves. O mesmo som também está disponível no Compass, que é um pouco mais espaçoso.

Se for com Compass ou Renegade Trailhawk ao cinema drive-in , o motor é sempre o turbodiesel, 2.0, de 170 cv, com o câmbio automático de 9 marchas. No caso da Limited, o Renegade vem com o 1.8 de 139 cv e o Compass também conta com o 2.0 flex, de 166 cv, com caixa automática de seis marchas.