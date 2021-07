Mitos e verdades sobre o signo de Leão

Reprodução Signo de leão





Resumo Hoje o sol entra em leão, firmando a estação do inverno

Regido pelo sol e o elemento fogo, as pessoas leoninas costumam ser associadas ao brilho e vaidade

Vaidosos, autoritários, generosos… São muitas características atribuídas a leão. Mas será que todas são verdade?

Hoje (22) o Sol entra no signo de Leão , que tem o fogo como elemento e é representado pelo próprio astro rei. Se Câncer marcou o começo do inverno , Leão vem para consolidar a estação com sua qualidade de signo fixo. De acordo com a astróloga Camila Gomes, o fogo fixo dos leoninos fala sobre a essência e a paixão pela vida. Por isso um dos questionamentos mais comuns entre os regidos pelo sol é: o que te motiva de verdade?

“Ele é um signo regido pelo sol e quando perguntam para a gente qual nosso signo, sempre respondemos o nosso signo solar e isso não é por acaso. Nós não respondemos nosso signo lunar ou o signo onde está nosso saturno. Nós falamos qual é o signo do sol porque é ele que representa nossa essência mais profunda. Então Leão está nessa busca de saber o que motiva. Ele acorda todos os dias e procura o que está no mais profundo dele para trazer essa essa resposta. O que mantém essa chama viva e acesa?”

Mitos e verdades

Leoninos se acham o centro do mundo?

Verdade. A astróloga explica que por se questionarem sobre o mundo, eles usam a si mesmo como ponto de referência e isso leva a dois tipos de leoninos: os que se prendem à própria imagem e os que usam esses questionamentos para mudar as coisas.

Leoninos são vaidosos?

Verdade. Isso é resultado do leonino que só olha para si como centro do mundo e cuja reflexão não traz respostas. Camila cita o mito de Narciso, que usava um lago como espelho para se admirar e acabou afogado em sua própria imagem.

Leoninos são orgulhosos?

Verdade. “De tantos se lapidar, Leão pode cair nesse lugar de achar que a verdade dele é única e não reconhecer muito bem a multiplicidade do mundo. Porque se ele não reconhece esses múltiplos, ele cai num lugar autoritário”, explica a astróloga.

Leoninos são autoritários?

Mito. Segundo Camila, esta é uma defesa de quem tem o sol em Leão ao reconhecer em alguém uma característica que não gosta em si mesmo. Além disso, também serve como disfarce sobre suas próprias inseguranças e cobranças consigo mesmo.

Leoninos são generosos?

Verdade. Quando eles estão dispostos a colocar seus questionamentos a serviço do mundo, ampliando sua visão para além de si como referência, é possível encontrar o melhor dos leoninos. “Ter essa coragem de ir a fundo nesses questionamentos sobre si mesmo e ter a constância desse fogo de criar e trazer uma paixão muito intensa de vida para o mundo, leão brilha”.