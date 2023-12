Mitos e verdades sobre Lipo Lad

Divulgação Presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgia plástica Diovane Ruaro esclarece dúvidas sobre lipo lad

Técnica queridinha dos famosos, a Lipo Lad é uma lipoaspiração feita com o propósito de definir a musculatura. Diovane Ruaro, presidente do colégio brasileiro de cirurgia plástica, tira as principais dúvidas e fala sobre os mitos e verdades do procedimento. Confira!

Mito: Lipo lad é a mesma coisa que lipoaspiração tradicional

Verdade : Embora ambas sejam técnicas de lipoaspiração, a lipo lad é uma variação que visa destacar a definição muscular, proporcionando uma aparência mais esculpida.

Mito: A lipo lad é um procedimento simples e de baixo risco

Verdade : Como qualquer procedimento cirúrgico, a lipo lad envolve riscos. A complexidade pode variar dependendo da extensão da lipoaspiração e do tipo de resultados desejados.

Mito: Qualquer pessoa pode se submeter à lipo lad

Verdade : Nem todos são candidatos ideais. Indivíduos com boa saúde, pele elástica e próximo ao peso ideal geralmente têm resultados mais satisfatórios.

Mito: Os resultados são permanentes

Verdade : Embora a gordura removida não retorne, mudanças no estilo de vida, como ganho de peso, podem afetar os resultados ao longo do tempo.

Mito: Lipo lad é a solução para perda de peso significativa

Verdade : A lipo lad não é um substituto para a perda de peso. É mais eficaz em áreas específicas para realçar a definição muscular.

Mito: Não há cicatrizes visíveis após a lipo lad

Verdade : Embora os cirurgiões procurem realizar incisões discretas, cicatrizes mínimas são inevitáveis. A localização e a extensão das cicatrizes variam.

Mito: A recuperação da lipo lad é rápida e indolor

Verdade : A recuperação pode ser desconfortável, envolvendo inchaço e hematomas. O tempo de recuperação varia de pessoa para pessoa.

Mito: Lipo lad é exclusivamente para homens

Verdade : Embora tenha sido popularizada em contextos masculinos, mulheres também podem se submeter à lipo lad para realçar características musculares.

Mito: A quantidade de gordura removida não tem limites

Verdade : Há limites seguros para a quantidade de gordura que pode ser removida em uma única sessão para evitar complicações.

Mito: A lipo lad é a única maneira de obter um abdômen definido

Verdade : Dieta equilibrada, exercícios e um estilo de vida saudável são fundamentais para resultados duradouros. A lipo lad é um complemento, não uma solução única.

