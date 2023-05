Divulgação Mitos e Verdades sobre a cirurgia de Ninfoplastia

A ninfoplastia, também conhecida como labioplastia ou cirurgia íntima feminina, é um procedimento cirúrgico que tem se tornado cada vez mais comum nos últimos anos. No entanto, muitas informações incorretas e mitos têm circulado sobre essa intervenção, gerando dúvidas e preocupações nas mulheres que consideram esse tipo de procedimento.

Conversamos com o Professor Ricardo Cavalcanti, professor e chefe da divisão de em cirurgia plástica e reconstrutiva Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro UNIRIO, e autor de livros especializados em cirurgia íntima e cirurgia plástica para esclarecer as principais dúvidas da ninfoplastia.

A Ninfoplastia é apenas uma questão estética? Verdade ou mito?

Verdade : Embora a ninfoplastia possa ter motivações estéticas, como a redução do tamanho dos lábios vaginais, ela também pode ser realizada por motivos funcionais. Algumas mulheres podem experimentar desconforto físico, irritação ou dor durante a atividade sexual, exercícios ou uso de roupas justas devido ao excesso de tecido labial. Nesses casos, a ninfoplastia pode proporcionar alívio significativo e melhorar a qualidade de vida.

A cirurgia de ninfoplastia é perigosa e arriscada? Verdade ou mito? Verdade : Assim como qualquer procedimento cirúrgico, existem riscos associados à ninfoplastia. No entanto, quando realizada por um cirurgião plástico experiente e qualificado, em um ambiente hospitalar adequado, os riscos são minimizados. O acompanhamento pré-operatório completo e o cumprimento das orientações pós-operatórias são fundamentais para garantir a segurança e os melhores resultados para as pacientes.

A cirurgia de ninfoplastia afeta negativamente a sensibilidade sexual. Verdade ou mito? Verdade : Em mãos habilidosas, a ninfoplastia não deve afetar negativamente a sensibilidade sexual. Na verdade, em alguns casos, a cirurgia pode melhorar a sensibilidade, uma vez que o excesso de tecido pode causar desconforto durante a atividade sexual. É importante escolher um cirurgião experiente, capaz de preservar a integridade dos nervos e tecidos sensíveis durante o procedimento.

A ninfoplastia é uma cirurgia exclusiva para mulheres jovens? Verdade ou mito?

Mito : A ninfoplastia não é restrita a mulheres jovens. Mulheres de várias faixas etárias podem se beneficiar desse procedimento, desde que tenham preocupações válidas relacionadas à aparência ou desconforto físico. Cada paciente é avaliado individualmente para determinar a adequação da cirurgia e alcançar os melhores resultados possíveis.

Todas as mulheres podem fazer cirurgia de reconstrução do hímen para voltar a ser virgem? Verdade ou mito?

Mito : A Himenoplastia, que é a reconstrução do hímen depende das mulheres, deve ser avaliado por cirurgião plástico com experiência neste tipo de cirurgias ,nem todas podem realizar porque dependendo do caso não é possível reconstruir.

A cirurgia íntima mais procurada é para diminuir grandes lábios? Verdade ou Mito? Verdade : Mais comum, pequenos lábios muito grande, não interfere em nada mas provoca constrangimento na mulher, algumas falam que parece uma borboleta dentro, cirurgia que tem recuperação rápida, restrição de atividades sexual por 20 e 30 dias, resultado estético fica muito bom.

Grande lábio pequeno, atrófico não tem reparação? Verdade ou mito? Mito : Às vezes o emagrecimento deixa o grande lábios menor, então é feita uma cirurgia de aumento do grande lábio por meio de gordura, também é muito comum reduzir os grandes lábios.

É possível diminuir o tamanho do clitóris? Verdade ou Mito?

Verdade : Existem casos de mulheres que tomaram anabolizantes e ficaram com clítoris avantajado, a demanda de cirurgias para correção do tamanho do clítoris tem aumentado, o resultado é muito satisfatório para a paciente e não atrapalha a sensibilidade desde de que seja feito por um cirurgião plástico com históricos de cirurgias plásticas bem sucedidas na região.

Quem faz Perineoplastia perde a libido? Verdade ou Mito?

Mito : Perineoplastia, tem a finalidade de reparar as lesões do tecido da vagina, podemos exemplificar mulheres que tiveram muitos partos vaginais e ocorreu a queda da bexiga, pacientes que tiveram síndrome de relaxamento vaginal que teve aumento do diâmetro da parede da vagina e as ex obesas, esta cirurgia melhora consideravelmente as relações sexuais.

