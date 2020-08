Mito ou verdade: Será que o calor realmente aumenta tamanho do pênis?

Alguns afirmaram ter experimentado um fenômeno conhecido como “pênis de verão”

Você já ouviu falar na expressão “pênis de verão“? O termo se popularizou nos últimos anos, depois que algumas pessoas, na internet, começaram a afirmar que o pênis ficava maior quando as temperaturas estavam mais altas (e menor durante o inverno).

Mas será que o membro realmente muda de tamanho de acordo com a temperatura?

É importante lembrar que, algumas partes do mundo – incluindo o Brasil -, as temperaturas podem ultrapassar os 30ºC durante o dia. Como consequência , algumas pessoas ficam suadas e cansadas, outras podem ter erupções cutâneas.

Mas os homens também podem ver uma mudança interessante durante essa onda de calor. Alguns afirmaram ter experimentado um fenômeno conhecido como “pênis de verão”, que é onde as altas temperaturas fazem com que o pênis pareça maior.

O termo foi citado por Tracy Moore, da revista MEL , em 2018. Isso, é claro, não deve ser confundido com a síndrome peniana do verão, na qual os homens sofrem com picadas dolorosas e coceira nos órgãos genitais.

Moore conversou com o urologista Jamin Brahmbhatt sobre o fenômeno . Ele confirmou que a temperatura pode causar tal alteração – mas disse que não é algo sazonal. “No verão ou no inverno, o tamanho do pênis deve permanecer o mesmo. Quando está frio lá fora, os vasos sanguíneos perto da pele se contraem para manter o calor interno. No entanto, este tipo de regulação do calor corporal não deve afetar o tamanho total do pênis.”

“Já quando está calor, seu corpo tenta evaporá-lo através do suor”, explica o especialista. “Além disso, você ingere mais líquidos, o que pode, em combinação com o suor, fazer parecer que seu corpo ou pele estão inchados. E isso pode lhe dar a percepção de que as coisas estão maiores “, acrescenta.

Portanto, seu pênis não está realmente crescendo, a única coisa que muda com o calor é a maneira como ele parece para você.

O médico Dudley Danoff, autor do livro The Ultimate Guide To Male Sexual Health (O guia definitivo para a saúde sexual masculina, em inglês), também tem sua própria teoria sobre o “pênis de verão”.

Ele afirma que tem tudo a ver com vasodilatação, que é o alargamento dos vasos sanguíneos. “As altas temperaturas podem fazer com que os vasos sanguíneos inchem até o limite e sejam preenchidos, ao máximo, com sangue, fazendo com que um pênis ereto pareça maior”, afirma.

Embora o inchaço possa não ser agradável, ele esclarece que isso não é motivo de preocupação. Apesar de as explicações acabarem com o “sonho” de muitos homens, todo mundo deveria saber que tamanho não é o mais importante .