Mito ou verdade? Médico responde se o pênis “encolhe” no frio

Médico explica que, sim, o órgão genital masculino pode encolher em temperaturas baixas; saiba por que isso acontece com o pênis

Embora o inverno só tenha início oficialmente nesta sexta-feira (20/6), o frio já tomou conta do Brasil. As baixas temperaturas têm impactado não só o guarda-roupa das pessoas, como também a vida sexual. E a Pouca Vergonha foi tentar descobrir se o pênis realmente pode diminuir no frio, como algumas pessoas relatam perceber, ou se é apenas um mito.

O urologista Rodrigo Braz destaca que sim, o pênis realmente pode diminuir no frio. “Em temperaturas frias, o corpo entra em um ‘modo de proteção térmica’. Os vasos sanguíneos se contraem para preservar o calor nos órgãos vitais, o que reduz o fluxo sanguíneo para as extremidades, como mãos, pés e pênis“, diz.

Quando faz frio, os nervos do órgão genital respondem, fazendo com que o sangue flua dos tecidos de volta ao corpo. A resposta fisiológica diminui o tamanho do “documento” ao impedir que o corpo seja resfriado e evita que o pênis seja congelado, por exemplo.

“Isso faz com que o pênis pareça menor temporariamente, no entanto, não há nenhuma perda real de tamanho ou função. É uma reação natural e reversível”, acrescenta o médico.

O frio dificulta a ereção?

O frio realmente parece ser o inimigo do sexo com penetração. Segundo o médico, as baixas temperaturas também dificultam as ereções. “O frio provoca vasoconstrição — ou seja, os vasos sanguíneos se contraem, e isso dificulta a chegada de sangue ao pênis, o que é essencial para uma ereção.”

Rodrigo ainda destaca que o desconforto térmico pode reduzir o desejo sexual, especialmente se a pessoa estiver tensa ou desconectada do momento.

“A tensão ou desconforto do frio pode liberar catecolaminas, entre elas a adrenalina, um vasoconstritor que atua diminuindo o calibre dos vasos sanguíneos e consequentemente a chegada de sangue”, emenda o profissional.

Em resumo: tanto o fator físico (menos sangue circulando) quanto o fator emocional (menos excitação ou relaxamento) podem dificultar a ereção em ambientes frios.

O famoso “meia-bomba”?

Na hora de uma ereção, o pênis aumenta exatamente por conta do sangue que corre em sua direção, enchendo os corpos cavernosos, uma região composta por dois cilindros de tecido erétil, que se estendem ao longo do eixo do órgão genital masculino.

No frio, em contraste com ambientes mais quentes, os vasos sanguíneos se dilatam, aumentando o fluxo sanguíneo para várias partes do corpo, incluindo o pênis, o que pode resultar em uma aparência mais relaxada e inchada, ou seja, maior.

Apesar disso, não é necessário preocupações. O médico reforça que não ter “boas” ereções no frio não é um sinal de disfunção erétil permanente, e sim uma reação temporária e natural do corpo ao ambiente.