Mistura de ritmos e oficina de máscaras de congo estão na programação do Festival Parque Aberto

As sonoridades do blues e do rock dão o tom da próxima edição do Festival Parque Aberto, que acontece neste domingo (04), dando continuidade também à oficina de confecção de máscaras de congo – e quem participou dela no domingo anterior poderá retornar ao parque nesta edição, sem necessidade de retirar ingressos.

Tudo isso ao ar livre, tendo ao redor as 21 esculturas monumentais de artistas capixabas e de outros estados, instaladas no Parque Cultural Casa do Governador, na Praia da Costa, em Vila Velha. Os portões abrem a partir das 9h, com entrada gratuita até meio-dia, mediante apresentação de ingressos.

Ao todo, serão disponibilizadas 1000 unidades nesta terça-feira (30), a partir do meio-dia, neste link. Para poder retirar os ingressos (limitados a dois por CPF), é necessário ter uma conta cadastrada na plataforma Sympla.

Nesta edição, o mestre Valdeci retorna ao parque para, novamente, ensinar o público a fazer máscaras do João Bananeira, personagem tradicional do congo de Cariacica. O trabalho será realizado com formas de barro e utilizando materiais como papel jornal, cola, sacola plástica e tintas.

A oficina “Congo do Encantado: Oficinas de máscaras e indumentária do João Bananeira”, realizada pelo projeto VozesViolaseViolões, é aberta ao público presente, das 9h às 12h. Serão 20 vagas disponíveis, a serem preenchidas por ordem de chegada, e os interessados em participar poderão se inscrever no dia do evento, na própria área da oficina.

Já a programação musical deste domingo é fruto do programa Fundo a Fundo Editais, da Secretaria da Cultura (Secult), em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) de Vila Velha, por meio do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura) e do Fundo Municipal de Cultura.

A primeira atração será Gustavo Braz, com o show “Brasil em Blues”, com uma mistura de estilos e elementos musicais. Nele, o músico une sua paixão pela música brasileira e o respeito pelo blues norte-americano, apresentando um repertório de obras marcantes da MPB com arranjos “blueseiros”. Munido de violão, gaita e kazzo, além da própria voz, Gustavo Braz percorre caminhos que ligam Brasil e Estados Unidos.

Na sequência, a Banda Big River promove outra fusão de elementos musicais, que bebe de fontes do rock e do country norte-americano e da tradição regional folclórica nordestina, com influências que passam por Johnny Cash, Elvis Presley, Chuck Berry, Raul Seixas, Alceu Valença e Geraldo Azevedo, entre outros. Em suas apresentações, o grupo mescla diversidade e criatividade a partir de apetrechos e “parafernalhas” que tornam sua sonoridade única, cosmopolita e repleta de ginga brasileira.

O parque

Inaugurado em 2022, em Vila Velha (ES), o Parque Cultural Casa do Governador é uma das mais novas iniciativas culturais do país que propõem um diálogo entre a arte contemporânea e a natureza. Os três eixos temáticos do projeto – Ambiental, Histórico e Artístico – são explorados nos 93 mil metros quadrados de área disponíveis para a visitação. No eixo Artístico, os visitantes podem conhecer as 21 obras de arte, sendo 10 temporárias e 11 permanentes, selecionadas pela Secretaria da Cultura (Secult), por meio de um edital que foi lançado em 2021, com investimento de R$ 1,3 milhão.

A visitação é gratuita e, durante a semana, acontece às terças-feira e quintas-feiras, das 8h às 17h, mediante agendamento pelo telefone (27) 3636-1032.

Serviço:

Festival Parque Aberto

Quando: 04/06 (domingo)

Horário: das 9h às 13h

Local: Parque Cultural Casa do Governador, Rua Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha.

Entrada gratuita

Os ingressos poderão ser retirados neste link, a partir do meio-dia desta terça-feira (30).

Regras do parque:

Para garantir conforto e segurança aos visitantes, bem como preservar o local, conheça as regras do evento no Parque Cultural Casa do Governador:

Não há estacionamento no parque. Quem for de carro pode estacionar gratuitamente no Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (Crefes), próximo ao parque;

É proibido retirar plantas do parque;

É proibido fumar no local;

É proibido entrar com bebidas alcoólicas;

Não é permitido usar área da praia;

A entrada no parque será permitida até o meio-dia;

A permanência no parque será até as 13h (encerramento do evento);

O local disponibilizará food trucks com comidas e bebidas para venda.

O evento conta com apoio da Prefeitura Municipal de Vila Velha (PMVV).

