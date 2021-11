Redação João Bidu Mistério dos sonhos: o que acontece quando dormimos?

Depois de um dia cansativo, nada melhor do que uma noite bem dormida. E é graças ao sono que o espírito se liberta do corpo e pode vivenciar outras experiências no plano espiritual, de acordo com a doutrina espírita. Segundo o decodificador do espiritismo Allan Kardec, no sono mais profundo ocorre o que se chama de ‘emancipação da alma’. Ou seja, quando o espírito transita pelo mundo espiritual, mas continua ligado ao corpo por um cordão fluídico.

Inúmeras pesquisas são realizadas por cientistas no mundo todo sobre o sono e seus efeitos. E muitas delas já demonstraram que alguns dias sem dormir podem, sim, provocar uma série de doenças, como depressão, ansiedade e até dificuldade de raciocínio. Aos psicanalistas cabe a tarefa de decifrar os sonhos e a sua influência sobre o indivíduo. Do ponto de vista espírita, o assunto vai ainda mais além.

Sonhos e vivência espiritual

Nem sempre, ao despertar, é possível lembrar totalmente das vivências que o espírito teve durante o sono. Além disso, nem todos os sonhos significam que tais vivências realmente aconteceram. Podemos elencar três tipos de sonhos: os fisiológicos, os psicológicos e os espirituais – e a identificação exata de cada um deles é um tanto difícil, já que os três tipos se confundem.

Os fisiológicos dramatizam o que está acontecendo com o corpo. Se sentimos frio e não acordamos, podemos sonhar que estamos num campo de gelo ou algo parecido.

dramatizam o que está acontecendo com o corpo. Se sentimos frio e não acordamos, podemos sonhar que estamos num campo de gelo ou algo parecido. Os psicológicos retratam nossas preocupações – a esposa que se arde em ciúmes costuma sonhar que o marido a está traindo.

retratam nossas preocupações – a esposa que se arde em ciúmes costuma sonhar que o marido a está traindo. Já os espirituais refletem as atividades do espírito durante o sono – a esposa atormentada com a morte do marido sonha que se encontrou com ele. Acorda com plena certeza de que estiveram juntos.

Enquanto muitas pessoas sequer se lembram de ter sonhado alguma coisa, outras recordam vagamente de cenas confusas e rostos na maioria das vezes desconhecidos. O que pode acontecer, nesse caso, é uma confusão mental, natural, já que estamos limitados à ação do nosso cérebro físico.

Sonhar colorido ou preto e branco?

Para saber se um sonho se trata de uma atividade espiritual ou de situações fisiológicas ou psicológicas, uma dica pode ser útil: os espirituais são mais nítidos, claros. Já os outros dois são mal traçados, difíceis de entender. E um detalhe: geralmente, os sonhos fisiológicos e psicológicos são em preto e branco. Sonhos espirituais costumam ser coloridos.

Como você acordou hoje?

Você já parou para pensar no seu estado de ânimo, ou de “espírito”, ao acordar? Pois o modo como você desperta pode ajudar a definir a natureza dos seus sonhos. Acordou em paz, alegre, com ar descansado? Que bom, pois significa que esteve em boa companhia. Mas se despertou “de mal com a humanidade”, com aquela angústia, é possível que você tenha estado em má companhia.

Para ter uma boa noite de sono e acordar em paz, é importante rever suas prioridades na vida, corrigindo desvios que favorecem más influências durante o sono.

A leitura de um bom livro, uma prece ou uma oração sincera podem ajudar muito, favorecendo o encontro do espírito com familiares e amigos que nos proporcionam experiências gratificantes de aprendizado e edificação no mundo espiritual.

Confira, abaixo, mais dicas para um sono tranquilo .

10 dicas para dormir e acordar bem!

Planeje seu sono. Tenha horários para dormir e acordar todos os dias, inclusive aos finais de semana. Deixe os problemas fora da cama. Evite preocupações quando for dormir. Faça a higinene do sono , apagando a luz e os aparelhos eletrônicos. E nada de dormir com a televisão ligada! Respire pausadamente. Não fume ou beba álcool ou café antes de deitar-se. Medite ou faça orações. Leia um bom livro. Tome um banho morno. Isso ajuda a relaxar o corpo. Encontre uma posição confortável: dormir de lado é a melhor opção, pois assim não prejudica a sua coluna nem a respiração. Ao acordar, antes de sair da cama, dê uma boa espreguiçada. Isso ajuda a despertar e relaxar e depois, faça alongamentos .

Fonte: Livro Viver em plenitude, Richard Simonetti

