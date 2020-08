Missão Europa: Manoel Messias foca na volta das provas e na Olimpíada

O Grêmio anunciou nesta terça-feira (11) a contratação do meia Robinho. O jogador de 32 anos acertou com o Tricolor até o fim da temporada e vai utilizar a camisa 18. O clube ainda espera o resultado dos exames médicos do atleta para a assinatura do contrato.

Robinho tinha vínculo com o Cruzeiro até o fim de 2021, mas conseguiu a rescisão de contrato após entrar na Justiça do Trabalho e ficou livre para negociar com qualquer clube. No início de junho de 2020, a Raposa divulgou nota oficial informando que o atleta não fazia mais parte dos planos. Robinho acionou a Justiça e, ontem (10), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) publicou a rescisão de contrato com o time mineiro no Boletim Informativo Diário (BID).

Robinho foi contratado em 2016 pelo Cruzeiro, por empréstimo junto ao Palmeiras. No ano seguinte, renovou a permanência na Raposa até 2019. Ano passado, o meia acertou um contrato definitivo com o clube até o fim de 2021.

O meio-campista começou a carreira no Mogi Mirim, passou por Santos, Avaí, Coritiba e se destacou pelo Palmeiras. No Verdão foi um dos principais jogadores na conquista da Copa do Brasil de 2015. Pelo Cruzeiro, Robinho também foi fundamental nos títulos da Copa do Brasil de 2017 e 2018, além de ter vencido o Campeonato Mineiro em 2018 e 2019.

Robinho também fez parte do elenco do Cruzeiro que caiu para a série B em 2019. Ele atuou até a penúltima rodada do Brasileirão, quando lesionou o joelho esquerdo ao se chocar com o goleiro Paulo Victor em uma partida justamente contra o Grêmio. O meia teve que passar por uma cirurgia e só entrou em campo novamente em uma partida, disputada em março de 2020. Recuperado da lesão, Robinho entrou no intervalo da derrota por 2 a 0 para o CRB, no Mineirão, no confronto de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Além de Robinho, o Grêmio conta com Thiago Neves e Orejuela em seu elenco, outros dois jogadores que disputaram a série A com o Cruzeiro em 2019. Outro ex jogador da Raposa é Lucas Silva, que também atuou pelo clube no ano passado, mas deixou a equipe em junho, ainda no início do Campeonato Brasileiro.