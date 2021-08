Missão espacial tripulada da SpaceX, de Elon Musk, vai ganhar série na Netflix

Divulgação SpaceX vai mandar tripulação ao espaço

A Netflix anunciou nesta terça-feira (3) que a primeira missão totalmente civil ao espaço será o tema de uma série documental na plataforma de streaming. A missão espacial será realizada pela SpaceX, empresa fundada por Elon Musk, em meados de setembro.

Chamada de “Countdown: Inspiration4 Mission To Space”, esta será “a primeira série documental da Netflix a cobrir um evento quase em tempo real”, anunciou a Netflix. A série será lançada em cinco partes, cobrindo o antes e o depois da viagem.

Dois episódios serão lançados em 6 de setembro e outros dois em 13 de setembro. O lançamento do foguete da SpaceX está planejado para 15 de setembro e, se o cronograma for mantido, o último episódio do documentário deve chegar no final do mês. O documentário está sendo co-produzido pela Time Studios e será dirigido por Jason Hehir.

Anunciada em fevereiro, a missão da SpaceX vai levar uma tripulação civil até a órbita da Terra, onde permanecerá por cinco dias. No anúncio, Musk disse que esse seria “um marco importante para permitir o acesso ao espaço para todos”. As viagens rápidas ao espaço realizadas por Richard Branson e Jeff Bezos são mais simples e não entraram em órbita por não atingirem velocidade e precisão necessárias.