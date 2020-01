Missão de fé e evangelização no ‘Jesus no litoral’ no balneário de Guriri

Uma festa que estava sendo realizada no bar do Valci, na rua Nossa Senhora da Conceição que dá cesso |á distribuidora de água Açaí, no Bairro Litorâneo, terminou no assassinato de um homem identificado por Fhillipe Rodrigues, de 30 anos. O crime aconteceu nos primeiros minutos da madrugada destas segunda-feira.

De acordo com informações colhidas no local por uma guarnição da Polícia militar as pessoas se divertiam no local quando um homem armado com uma espingarda entrou no bar e disparou um único tiro que atingiu a boca de Phillipe que morreu no local.

As testemunhas disseram que o assassino que é morador da comunidade do Bairro Litorâneo fugiu em um Fiat Strada tomando destino ignorado.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo de Phillipe foi levado para o Serviço Médico Legal, em Linhares.

No bar nenhum dos frequentadores da festa informou aos policiais se antes do assassinato teria acontecido algum incidente entre vítima e o assassino, cujo nome está sendo reservado pela polícia e não foi mencionado na ocorrência.