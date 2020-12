Missão cumprida: coronel Celante e coronel Brezinski ingressam na Reserva Remunerada e são homenageados

“O senhor guardará a tua saída e a tua chegada, as tuas idas e as tuas vindas, agora e para sempre”. Foi com a leitura do livro de Salmos, 121, que o diácono Julio Cesar Bendinelli abriu a cerimônia em homenagem ao coronel Márcio Celante Weolffel e ao coronel Reinaldo Brezinski Nunes, pela passagem de ambos para a reserva remunerada, ocorrido na manhã desta terça-feira (22), no gabinete do Comando Geral.

O encontro, presidido pelo diretor de Comunicação Social, coronel José Augusto Piccoli de Almeida, rendeu fortes emoções, especialmente pela presença da família dos homenageados. O coronel Celante foi acompanhado de seu irmão, coronel Marcos Tadeu Celante Weolffel, de sua mãe Neli Celante, de sua esposa Elia Regina Bortolini e dos filhos Breno e Isabela. Já o coronel Brezinski estava ladeado por sua companheira Kamila Araujo e pelos filhos Ana Carolina e Leandro Brezinski.

Além dos oficiais do Alto Comando da Instituição, também participaram deste importante momento o secretário de Segurança Pública, coronel Alexandre Ofranti Ramalho, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, o secretário da Casa Militar, coronel Jocarly Martins de Aguiar Junior, o coronel da reserva Orely Lírio, além de parceiros e amigos dos oficiais em tela.

O comandante-geral coronel Douglas Caus, enfatizou em seu discurso o grande legado de companheirismo e amizade que ambos oficiais irão deixar por terem feito da Polícia Militar sua segunda família. “Neste legado, enalteço também a lealdade, honradez, espírito de liderança e profissionalismo com os quais dedicaram suas permanências ao longo de todos esses anos nesta instituição. Ainda irei consultá-los em muitas das minhas decisões”, frisou o comandante-geral.

O secretário de Segurança Pública e também colega de turma dos homenageados, coronel Ramalho, individualizou os elogios, dizendo a particularidade de cada um e a importância deles para a Polícia Militar.

“O mais pessimista desta Instituição não consegue se referir pejorativamente ou dizer algo que rotule de forma negativa estes dois policiais. Estão aqui duas pessoas que nunca criticaram ninguém e sempre foram leais ao comando e ao governo. Coronel Brezinski é um agregador, está sempre sorrindo, se preocupa muito com sua família e com seus colegas, é o ombro que todos desejam ter nos momentos de dificuldade. O coronel Celante representa dignamente o oficialato da Polícia Militar, por seu caráter honesto, leal e por ser um oficial sério, competente, religioso e que ama a sua família. Fica aqui o meu abraço, respeito e consideração. Retorne aos seus lares e se dediquem ainda mais aos familiares, porque eles merecem”, salientou.

Na sequência, o chefe da Casa Militar, coronel Aguiar, lembrou-se do tempo em que o coronel Celante, como oficial de dia no antigo CFA, o recebeu para o curso de formação de oficiais em 1992. “Eu já sabia que aquele tenente tinha o perfil para estar formando os futuros oficiais da Polícia Militar. Além de tudo que já foi falado, reitero aqui que o seu legado nesta Instituição também será registrado por sua qualidade de ensino, a forma hábil e paciente com que exerceu o professorado e compartilhou experiências”.

“Já o Brezinski se destaca por seu caráter simples, pessoa humilde, agregadora e muito inteligente, que passou a participar da minha convivência familiar. Além do seu profissionalismo, seu legado é de amizade, sinceridade e amor ao próximo. Coisas fundamentais em nossa vida que nós carecemos hoje neste mundo tão intolerante e egoísta. Parabenizo a ambos e desejo sucesso. Cuidem de suas famílias”, finalizou coronel Aguiar.

Em seu discurso carregado de emoção, o coronel RR Orely Lírio também agradeceu aos oficiais homenageados e disse que a preocupação do ser humano hoje é justamente ‘ser humano’. Para ele, o coronel Celante e o coronel Brezinski são verdadeiros exemplos de humanidade, generosidade e coração acolhedor. Ele se referiu aos oficiais como “mensch”, uma palavra em alemão que significa homem honesto, justo, de integridade e respeito.

Agradecimentos finais

Em seu discurso, coronel Brezinski enalteceu o companheirismo e as amizades que cultivou ao longo de sua carreira. “Aqui eu me considero entre amigos, em família. Espero ter contribuído de alguma forma nesta trajetória, não só por cumprir tarefas e missões, que sabemos o quanto é difícil, mas também por criar relações interpessoais, que não é tão fácil nos dias de hoje. Espero ter deixado minha contribuição exatamente neste sentido, de integração, parceria, de amizades. Peço desculpas se falhei. Sigo com o objetivo de sempre contribuir, somar e dar valor aos momentos que zelam pela proximidade pessoal. Espero ter deixado amigos, pessoas que podem contar comigo e que também posso contar com eles”, destacou.

Concedido o seu momento, coronel Celante fez questão que todos os presentes, inclusive os estagiários e demais militares se aproximassem para deixar o seu agradecimento sincero pelos anos de colaboração e convivência profissional. Agradeceu, em especial, a sua família que o apoiou e o conduziu em sua vida pessoal e profissional. “As coisas que realizamos em nossas vidas acontecem de forma tão natural e simples que até nos perguntamos, será que merecemos isso tudo? Mas sempre nos preocupamos em fazer o melhor, respeitando as pessoas e valorizando o trabalho de todos, independente da posição que estejam. Com Deus em primeiro lugar, com a retaguarda da família e com nosso esforço, sempre conseguimos planejar o nosso caminho e chegar onde queremos. Estou muito feliz e agradecido por tudo”, finalizou.

Reconhecimento familiar

Uma linda homenagem, escrita a punho pelas mãos da mãe do coronel Celante, a senhora Neli, sensibilizou todos os presentes, por contar na visão de uma mãe batalhadora um pouco da trajetória percorrida ao longo destes 32 anos de serviço.

“Filho, hoje temos orgulho de te chamar de coronel Celante. Pois a tua, ou até mesmo, a nossa trajetória até aqui não foi nada fácil. Desde quando te levava na rodoviária para você iniciar um belo sonho, a carreira na Academia da Polícia Militar, aí depois veio o espadim, e por fim a linda formatura de oficial. Uma das coisas que marcaram foi que mesmo você como um tenente, me ajudava a ir ao mercadinho de verduras, chegava em casa da escala e arrumava com todo capricho as verduras nas prateleiras, o que deixava eu e seu pai muito orgulhosos. Construiu uma linda família, com uma nora que sempre olhou por mim e dois netos maravilhosos. Agradeço a Deus pelo profissional que você foi na sua carreira, filho do coronel Celante. Nossa família tem muito orgulho pela sua simplicidade, humildade, caráter. Te amamos, parabéns!”.

Em seguida, o irmão do coronel Celante, coronel Marcos Tadeu teceu elogios à senhora Neli, por ser uma mulher batalhadora, que lutou com tudo que pôde para criar os filhos. “Devemos honrar nosso pai e nossa mãe sempre. Mãe, fica aqui o nosso agradecimento por tudo que fez por nós. Me lembro que a senhora buscava pedaços de pano pra fazer almofada para vender e comprar o nosso almoço. E esse esforço nos trouxe até aqui, de forma honrada. Muito obrigado”.

