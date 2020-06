Miss tem perna amputada após complicações em cirurgia

A Miss Colômbia de 2012 teve a perna esquerda amputada após complicações de uma cirurgia de rotina. A modelo Daniella Alvarez, de 32 anos, precisou de uma intervenção para retirar um nódulo do estômago, quando os médicos perceberam que a situação dela era mais grave.

Pelo Instagram, a miss tem compartilhado essa fase de recuperação. Na postagem mais recente, feita na segunda-feira (15/06), ela aparece sentada em uma cadeira, sorrindo. “Aqui estou, minha gente linda, no meu terceiro dia de recuperação. Não chorei nem um segundo (creio que só uma vez e foi pela dor depois da cirurgia). Eu estou feliz de estar neste mundo para desfrutar da vida e de vocês”, comentou.

Daniella estava sendo operada quando os cirurgiões perceberam que o problema no estômago estava ligado às artérias. Ela precisou passar por mais três cirurgias: na terceira, complicações causaram a amputação do membro na altura do joelho.

“Eu tive que fazer uma segunda operação no mesmo dia que não funcionou bem e tive que fazer outra operação com outro tipo de enxerto para a aorta, que funcionou muito bem, mas me causou isquemia – estresse celular devido à diminuição temporária do fluxo sanguíneo – da parte do meu umbigo até os pés”, explicou a miss.

Autoaceitação

O Instagram dela, que sempre foi dedicado a mostrar a beleza e saúde dela, hoje também é uma fonte de incentivo e autoaceitação. “Quero compartilhar com vocês minha nova versão: amo meu corpo como antes, estou feliz por estar aqui neste mundo para superar todos os desafios que surgem em minha nova vida. Sei que pela mão de Deus alcançarei tudo”. ‘Pés, por que eu quero vocês, se tenho asas para voar?’”, postou recentemente.

(*Metrópoles)