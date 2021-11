Miss sobrevivente do Holocausto: Israel premia mulher de 86 anos com o título

Reprodução/Instagram concurso





Salina Steinfeld, bisavó de 86 anos, foi coroada “Miss sobrevivente do Holocausto” em um concurso de beleza anual israelense nesta semana. O objetivo do concurso é homenagear mulheres sobreviventes do nazismo . A vencedora nasceu na Romênia, onde sobreviveu aos ataques nazistas antes de se mudar para Israel, em 1948. ⁣

Dez participantes com idades entre 79 e 90 anos desfilaram na passarela em um museu em Jerusalém.⁣ “Depois do que passei no Holocausto, eu nunca sonhei que poderia estar onde estou, com uma grande família: dois filhos, quatro netos e dois bisnetos”, disse a participante Kuka Palmon à CNN, que sobreviveu a um pogrom na Romênia, sua terra natal.

⁣ ⁣ Apesar de algumas críticas externas, os organizadores do concurso disseram ao canal de notícias que a competição possibilita glamour e, ao mesmo tempo, respeito a um número cada vez menor de mulheres judias que tiveram suas juventudes roubadas durante a Segunda Guerra Mundial.