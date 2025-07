Miss revela affair com jogador e proposta contra fotos sensuais: ‘Otário’

Paty Blond, Miss do Grêmio, disse que jogador do time ainda pediu que ela abandonasse OnlyFans e desistisse de concurso

Eleita a Miss do Grêmio 2023, a modelo e atriz Paty Blond entregou nas redes sociais que se envolveu recentemente com um jogador do time e teve que lidar com uma proposta meio incomum. O craque pediu para ela abandonar seu OnlyFans, desistir do concurso Miss da Copa do Brasil e parar de se expor na web.

Paty conta que nunca tinha passado por esse constrangimento. Ela garante que não vai abandonar sua conta no OnlyFans nem no Privacy – outra plataforma –e faz um alerta para outras modelos e criadoras de conteúdo. “Sou livre, decidida e muito independente. Nenhum homem vai dizer o que devo ou não fazer. E nenhuma mulher deveria ouvir propostas como essa. É machismo e hipocrisia.”

Recentemente, Paty contou que leva a sério seu perfil no OnlyFans e investe alto para manter uma equipe de profissionais ao seu lado para criar seus conteúdos sensuais. Como resultado, a loira chega a faturar R$ 45 mil por mês. Para ganhar ainda mais destaque, ela decidiu entrar no concurso de Miss. “É um desafio para mim. Não quero ficar restrita aos nudes”, afirma.