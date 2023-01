Miss Estados Unidos vence concurso de Miss Universo 2023

Reprodução Miss Estados Unidos vence o concurso

Em uma disputa acirrada com a Miss Filipinas, a Miss Estados Unidos levou a melhor e deixou para trás 85 concorrentes para ficar com o título de Miss Universo. R’Bonney Gabriel, de 28 anos, é uma designer de moda, modelo e instrutora de costura. Na University of North Texas, ela se formou em Design de Moda com especialização em Fibras em 2018. Atualmente, é CEO de sua própria linha de roupas sustentáveis, R’Bonney Nola.

Ela é a principal instrutora de costura na Magpies & Peacocks, uma casa de design sem fins lucrativos que se dedica a usar a “Moda como uma força para o bem” por meio da sustentabilidade e do impacto na comunidade. Como destinatários do “Gucci Changemakers”, eles foram homenageados por seu trabalho de desviar tecidos e tecidos indesejados de aterros sanitários e transformá-los em coleções de moda. Dentro do programa “MAKR”, ela dá aulas de costura para mulheres que sobreviveram ao tráfico humano e à violência doméstica.

A brasileira Mia Mamede, de 27 anos, que se saiu bem nas preliminares, ficou em quinto lugar na classificação geral. Confira, na galeria, todas as participantes.









