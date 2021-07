Miss Bumbum: candidata derrotada arranca faixa da campeã; assista

Reprodução YouTube Taty Sindel se revolta com resultado do Miss Bumbum

A final do concurso Miss Bumbum 2021, realizada na noite desta segunda-feira (5), em São Paulo, e terminou em barraco. A confusão começou quando a modelo Luna Le Blac, representante de Minas Gerais, foi declarada a vencedora.

Taty Sindel, ex-atriz do “Zorra total”, representante da Paraíba, não concordou com o resultado e se rebelou no palco, arrancando a faixa da campeã. “É roubado!”, gritou ela. Assista:

A treta no miss bumbum, enquanto a trilha sonora é Coldplay 🗣 pic.twitter.com/GPLseAT4Ad — Lôzinha (@_pequenalo) July 6, 2021









Entretanto, Taty Sindel não foi a única incomodada com o resultado do Miss Bumbum. Acontece que a votação contou com um empate em 131 pontos entre a mineira e Juh Campos, candidata de Roraima, e a apresentadora Andressa Urach , que se afastou da igreja recentemente, foi a responsável por escolher a vencedora do concurso.

Suzy Cortez, vencedora do concurso em 2015, conversou com Fábia Oliveira e disse que tem vergonha de ter feito parte do concurso após este resultado.

“Eu tenho vergonha de ter ganho o ‘Miss BumBum Brasil 2015’ e o ‘Miss BumBum World 2019’ depois que aconteceu. Claramente a Ju ganhou o concurso, não teve cabimento nenhum depois do empate de 31 pontos a bolsominion arrependida Andressa Urach simplesmente escolher a vencedora sendo que o certo seria chamar os jurados fazer uma nova votação e decidir quem ganharia”, disse Suzy.