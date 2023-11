Miss Brasil usa look inspirado em Zendaya para chegada ao concurso

Divulgação Miss Brasil usa look inspirado na Zendaya para chegada no Miss Universo 2023

Maria Brechane já está em El Salvador para representar o Brasil na 72ª edição do Miss Universo. A gaúcha chegou ao país na sexta-feira (3) e chamou atenção com seu look de chegada ao confinamento.

Ela escolheu um look vermelho fashionista, feito sob medida, inspirado na atriz Zendaya. Após começar circular registros da chegada da Miss Brasil, fãs notaram a semelhança e que depois confirmada pela equipe.

Aos 19 anos, Maria chegou ao país com a missão de representar o Brasil e quebrar o jejum de 66 anos do título que assombra o Brasil. Maria Eduarda Brechane, de 19 anos de idade, é modelo, estudante de jornalismo, poliglota, ativista educacional e fluente em libras.

Divulgação Maria Brechane

Novas regras

Desde 2022, o Miss Universo foi adquirido pela JKN Global Group PCL, uma empresa de distribuição de mídia sediada na Tailândia, que tem Anne Jakkaphong como CEO, uma mulher trans que revolucionou o concurso tirando proibições e alterando regras para participação. Esse ano mães, mulheres trans e casadas vão poder disputar o concurso mais tradicional do mundo.

O Miss Universo acontecerá no dia 18 de novembro em El Salvador e contará com apresentação musical do John Legend, compositor de diversos hits, entre eles “All of Me” e “Glory”, canção vencedora do Oscar.

