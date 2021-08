Miss Brasil posa de biquíni e manda recado importante sobre coerência

Reprodução Instagram Julia Gama posa de biquíni

A Miss Brasil Julia Gama, que integrará o novo programa de Faustão na Band , atualizou seu perfil nas redes sociais para fazer um alerta importante sobre a coerência. Usando apenas um biquíni, ela posou para as lentes de Andre Schiavone.

Na legenda da postagem do Instagram, a modelo, que ficou em 5º lugar quando participou do Miss Universo, dissertou. “Coerência: o que o espelho reflete é coerente com a imagem de mim mesma que quero construir? Há coerência entre meus objetivos e minhas ações? Acredito que só somos coerentes com nós mesmos. Acredito que o segredo da felicidade é ter princípios, pensamentos e ações alinhados”, escreveu ela.

Recentemente a própria anunciou que foi contratada pela Band para trabalhar no novo programa de Fausto Silva. Em entrevista à revista Quem, ela não escondeu a animação. “É uma emoção imensa estrear na televisão ao lado de um grande ícone como o Fausto Silva. Estou muito grata por essa oportunidade e comprometida em contribuir para o sucesso do novo programa”, disse.