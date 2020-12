Miss Brasil pede desculpas por ter ido à padaria com covid-19: “Foi um equívoco”

Instagram / Reprodução Elís Miele, Miss Brasil 2019

Elís Miele, atual Miss Brasil Mundo, se retratou após postar seus stories do Instagram, na tarde ontem (03) que f oi até a padaria mesmo estando com covid-19 e disse que ficava muito triste com o “preconceito” que as pessoas têm em relação à doença.

O caso repercutiu nas redes sociais e Elís foi duramente criticada, por conta disso, a Miss se desculpou na tarde de hoje (04) por meio de um vídeo no seu Instagram.

“Gostaria de através desse vídeo pedir desculpas e explicar toda situação que aconteceu e mostrar o quanto estou arrependida. Quando eu fui tomar meu café não tinha o que comer. Entrei no iFood e não tinha nenhuma padaria que fizesse entrega”, começou a explicação.

“Foi um momento de ansiedade, susto e de fome. Por mais que eu tentei ser cautelosa, fiz errado de ter saído da minha casa, mesmo que dentro do meu carro”, admitiu.

Por fim, assumiu entender o seu appel enquanto pessoa influente e se desculpou mais uma vez. “Foi um equívoco o uso da expressão ‘preconceito’ . Reconheço a minha falha, os meus erros e venho pedir meu sincero perdão. Espero que vocês possam compreender toda a situação e me dar uma nova oportunidade”. Veja a retratação completa abaixo: