Miss Brasil Julia Gama integra programa do Faustão na Band

Reprodução Instagram Julia Gama e Faustão

A Miss Brasil 2020, Julia Gama , revelou, pelas redes sociais, que foi contratada pela Band para trabalhar na equipe de produção do novo programa de Fausto Silva.

No Instagram, Julia compartilhou um vídeo falando sobre o assunto. “É incrível. Eu estou participando da parte de criação do novo programa. Não estarei lá apenas no momento de gravar. Participo das reuniões e faço parte deste movimento. Está sendo sensacional”.

Nos Stories, a miss desabafou sobre a ansiedade que estava sentindo para contar logo o assunto. “É uma oportunidade única de aprender com este ícone da comunicação que é o Fausto”, concluiu. Julia Gama representou o país na última edição do “Miss Universo” e ficou na segunda colocação, resultado que o país não alcançava há 13 anos.