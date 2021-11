Mirella se irrita com intimidades entre Dynho e Sthe: “Não aguento mais”

Instagram Dynho Alves e MC Mirella

MC Mirella parece não gostar do comportamento de seu noivo, Dynho Alves, em “A Fazenda 13”. Após mais o dançarino e Sthe novamente aparecerem em momentos de intimidade no reality show, a funkeira fez um longo desabafo nas redes sociais. Mesmo sem citar nomes, logo os fãs atribuíram o texto às cenas veiculadas no programa.

“Sério, tem que ter cabeça viu? Não aguento mais ver nada. Todo dia a mesma coisa… não acordo mais com a mente leve, é sempre um novo pesadelo. Da vontade de continuar dormindo e só. Eu preciso trabalhar sabe? É foda! Acho que ontem fiz os 2 shows mais tristes. Eu vou esperar pra me pronunciar. Mas tenho muita coisa pra falar com vocês. Acho que assim vocês vão me entender”, compartilhou Mirella no Twitter.

Logo depois, a funkeira fez questão de deixar claro que, quando foi sua vez de ser confinada, ela agiu de forma bem diferente. “Qualquer aproximação que eu tinha na minha edição, eu automaticamente: aí meu Deus, o fulano, aí meu Deus o beltrano, aí não quero magoar ciclano… haha que otária!”, ironizou a MC.

No início de novembro, Victor Igoh, noivo de Sthe Matos, também se pronunciou sobre a relação da peoa com Dynho em “A Fazenda 13”. “Ela teve comportamentos que me desagradaram, teve condutas que não concordo como companheiro”, comentou o rapaz no stories do Instagram. “Mas, as atitudes dela no jogo não descaracterizam o ser humano de bem e a grande mãe que é”.