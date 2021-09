Mirella Santos vence o prêmio especial de R$ 250 mil na Ilha Record

Reprodução/Record Mirela foi a campeã do prêmio

Apesar do grande prêmio da Ilha Record ser decidido após a prova final entre Pyong Lee e Any Borges, o público decidiu um segundo campeão, para um prêmio especial de R$ 250 mil. Mesmo no exílio, Mirela Janis irá levar o dinheiro para casa após a trajetória no programa.