Mirella revela estado de saúde após internação por crise de ansiedade

Reprodução/Instagram MC Mirella atualiza estado de saúde após internação

Após cancelar um show e ser internada com uma crise de ansiedade , Mirella voltou às redes sociais. A cantora contou que começou a passar mal após ler comentários negativos nas redes sociais e disse que já está em casa seguindo as recomendações médicas para continuar com a medicação.

A funkeira relembrou o que aconteceu e disse que a ansiedade fez com que ela tivesse crise de vômito. “Me deu uma crise, soltou meu intestino todinho, comecei a passar muito mal, comecei a vomitar muito. Engasgava com meu próprio vômito e saia até pelo nariz. Tomei remédio para dormir, acordei três vezes durante esses intervalos e vomitando muito”, disse.

Mirella contou que teve que ir ao hospital e lá foi medicada, o que fez efeito por algumas horas. ” Voltei a dormir e acordava com muita dor, chorando de madrugada. Dormia uma hora e passava uma hora acordada chorando”, lembra.

Ela disse que está sofrendo com a ansiedade por alguns meses e disse esperar melhorar em breve. A ex-participante de “A Fazenda” também lamentou ter tido que cancelar o show e disse que vai remarcar a apresentação.

“O que importa é que eu recebi alta, vou me medicar em casa. Em cinco anos de carreira, nunca cancelei um show. Foi porque realmente não conseguia ficar em pé, falar. Queria muito ir para o show, mas estava com medo de vomitar em cima do palco ou querer ir ao banheiro em cima do palco e não ter o que fazer. Peço muitas desculpas”, disse Mirella.