Mirella improvisa em vídeo rebolando bumbum só de calcinha: “Vem na dancinha”

Já aprendeu a dancinha? MC Mirella animou a noite desta terça-feira (10) no Instagram ao compartilhar com seus fãs um vídeo de tirar o fôlego, em que aparece fazendo sua melhor e mais ousada dancinha, que rendeu diversos elogios para a musa.

Antes de dormir, a cantora resolveu improvisar num vídeo super ousado em que aparece dançando com um look pretinho confortável, que evidenciou ainda mais o shape sequinho da influenciadora na hora de mostrar todo o seu gingado de milhões!

“A beleza dessa menina é minha inspiração, eu amo demais a Mirella”, afirmou uma seguidora nos comentários da publicação. “Esse piercing aí é novo? Porque achei lindo demais, meu favorito”, disparou outro internauta, apontando um novo adorno no corpo da funkeira. “Minha namorada dança muito, fala aí”, brincou um terceiro fã da musa.

Mirella abre o jogo sobre recaídas com Dynho Alves: “Rola às vezes de ficar”

Abriu o jogo! Recentemente, a cantora Mirella falou sobre o seu polêmico relacionamento com Dynho Alves e revelou como anda a relação dos dois após o divórcio. Em uma coletiva de imprensa do reality show “De Férias com o Ex Caribe Salseiro VIP“, a funkeira afirmou que os dois ainda se encontram.

Mirella admitiu que ainda tem algumas recaídas com o dançarino, mas negou que estejam juntos novamente: “A gente acaba sempre se encontrando, claro que rola às vezes de ficar. Mas a gente se encontra bastante. Mas eu estou solteira. Comemorei bastante [minha solteirice], acho que aproveitei muito no De Férias com o Ex. Tô seguindo [a vida], a gente acaba tendo uns erros, falhando um pouquinho, cai, mas vai se erguendo e levantando”.

A artista afirmou ainda que entregou tudo de si durante o programa da MTV: “Eu participei de dois realities muito fechada, estava numa relação muito complicada, então não tinha totalmente a minha liberdade ali. No De Férias com o Ex eu pude me soltar e ter a liberdade que eu queria ter tido nos outros, eu causei bastante e dei meu nome!”.

