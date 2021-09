Mirela Janis sobre “recaída” com Yugnir Ângelo: “Ele veio atrás de mim”

Instagram Mirela Janis e Yugnir Ângelo

Para quem gostava e torcia por Mirela Janis e Yugnir Ângelo na quinta edição do “Power Couple Brasil 5” e ficou triste com a notícia da separação pode começar a comemorar . Em rápido bate-papo com a coluna, a ruiva, que também integrou o elenco do “De Férias com o Ex”, da MTV, disse que está passando o feriado de 7 de setembro no interior de São Paulo e que Yugnir resolveu agir da mesma forma. “Eu vim para o meu interior, e ele veio atrás de mim para a gente conversar, e estamos fazendo isso”, garantiu ela.

Para quem não sabe ou não se lembra, a revelação do término do noivado, no dia 19 de agosto, aconteceu logo após o rapaz promover uma festa de três dias em João Pessoa, na Paraíba, além de possíveis traições. “Estou morrendo de vergonha. Me sentindo humilhada”, confidenciou Mirela na época.

Este, porém, não é o primeiro término do casal. Eles já foram e voltaram três vezes. Em abril de 2020, três meses após engatar o romance, o casal rompeu após Mirela alegar que não concordava com algumas atitudes de Yugnir. Em setembro do mesmo ano, a influencer terminou novamente após ficar chocada com vídeos de seu namorado curtindo uma festa rodeado de mulheres, a qual ela se quer foi convidada. Em dezembro, ainda em 2020, o casal protagonizou uma briga após Mirela flagrar Yugnir dançando com mulheres [novamente] em uma festa.

Mesmo com um histórico de brigas, o casal integrou o elenco da 5ª temporada de “Power Couple Brasil”. Dentro do confinamento, eles manteram uma boa sintonia e não brigaram. Yugnir, inclusive, chegou a pedir Mirela em casamento no Dia dos Namorados dentro do programa.