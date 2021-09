Mirela Janis e Yugnir trabalham em reconciliação

Instagram Mirela Janis e Yugnir Ângelo

Após terminarem o noivado, Mirela Janis e Yugnir Ângelo estão ensaiando uma reconciliação. Segundo informações de Leo dias, a influencer viajou a Ribeirão Preto (SP) para visitar sua família e, coincidentemente, Yugnir saiu de Goiânia com destino para a mesma cidade. Nos Stories do Instagram, Mirela não tem mostrado o empresário, somente seus familiares e amigos próximos. O ato é visto como uma maneira de se resguardar, visto que ainda não se sabe se os dois vão reatar ou não o relacionamento.

O término mais recente de Mirela e Yugnir aconteceu após a influencer descobrir que seu noivo estava conversando com outras mulheres e também por ele ter curtido uma “noitada” sem avisá-la. A separação foi a terceira do casal, que começou a se relacionar em janeiro de 2020.

Histórico de Mirela e Yugnir

Em abril de 2020, três meses após engatar o romance, o casal rompeu após Mirela alegar que não concordava com algumas atitudes de Yugnir. Em setembro do mesmo ano, a influencer terminou novamente após ficar chocada com vídeos de seu namorado curtindo uma festa rodeado de mulheres, a qual ela se quer foi convidada. Em dezembro, ainda em 2020, o casal protagonizou uma briga após Mirela flagrar Yugnir dançando com mulheres [novamente] em uma festa.

Mesmo com um histórico de brigas, o casal integrou o elenco da 5ª temporada de “Power Couple Brasil”. Dentro do confinamento, eles manteram uma boa sintonia e não brigaram. Yugnir, inclusive, chegou a pedir Mirela em casamento no Dia dos Namorados dentro do programa.