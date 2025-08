Mirassol vence Vasco em jogo eletrizante e entra no G-6 do Brasileirão

Em uma partida repleta de reviravoltas e emoções concentradas no segundo tempo, o Mirassol venceu o Vasco da Gama por 3 a 2 na noite deste sábado, no estádio Maião, em confronto válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os cinco gols do jogo saíram na etapa final, garantindo um espetáculo para a torcida.

Para o Mirassol, os gols foram marcados por Negueba, Chico da Costa e Alesson. Do lado vascaíno, Vegetti e Pumita Rodríguez foram os responsáveis por balançar as redes.

Com a vitória, o Mirassol segue sua ascensão na tabela e agora ocupa a quinta posição, com 28 pontos. A equipe tem chances de terminar a rodada no G-6, consolidando sua boa campanha. Já o Vasco se encontra em uma situação mais delicada, na 16ª colocação, com 15 pontos, e ainda corre o risco de entrar na zona de rebaixamento, dependendo dos resultados de Santos e Fortaleza.

O Jogo

A etapa inicial foi marcada por muita transpiração e pouca inspiração de ambos os lados. Vasco e Mirassol criaram algumas oportunidades, mas a falta de capricho nas finalizações impediu que o placar fosse inaugurado. Os cariocas pressionaram mais e tiveram maior posse de bola, com Rayan e Coutinho protagonizando as melhores chances, sem conseguir furar a defesa adversária. O Mirassol, fiel ao seu estilo, teve menos posse, mas conseguiu boas chegadas em velocidade.

Segundo tempo

A emoção, prometida no intervalo, se concentrou totalmente no segundo tempo. Logo no primeiro minuto, o Mirassol balançou as redes, mas o gol foi anulado por toque de mão. Aos cinco minutos, o placar foi, de fato, aberto: Negueba aproveitou uma falha do goleiro Daniel Fuzato e fez 1 a 0. Pouco depois, aos 12, Chico da Costa ampliou, tirando proveito de um erro do zagueiro Lemos e deixando o placar em 2 a 0.

O Vasco, demonstrando poder de reação, levou apenas quatro minutos para igualar o marcador. Com boa participação dos laterais, Pumita Rodríguez diminuiu a desvantagem e, na sequência, Vegetti marcou, empatando o jogo. No entanto, uma nova falha defensiva vascaína permitiu que Alesson recolocasse o Mirassol na frente aos 37 minutos, selando a vitória dos donos da casa por 3 a 2.

Próximos desafios:

O Vasco agora volta suas atenções para a Copa do Brasil, onde enfrentará o CSA na próxima quinta-feira, às 20h, em São Januário. O jogo de ida terminou em 0 a 0. O Mirassol, por sua vez, só retorna aos gramados no próximo sábado, quando terá um desafio de peso contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, às 18h30, no Maracanã.

FICHA TÉCNICA

Mirassol 3 x 2 Vasco

Local: Estádio Municipal, Mirassol (SP)

Data: 02/08/2025

Hora: 10h30 (de Brasília)

Competição: 17ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Cartão amarelo: Lucas Piton (VAS)

Gols: Negueba, 5’/2ºT; Chico da Costa, 12’/2ºT; Puma Rodríguez, 20’/2ºT; Puma Rodríguez, 24’/2ºT; Alesson, 37’/2ºT.

MIRASSOL: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Felipe Jonatan (Daniel Borges); Neto Moura (José Aldo), Danielzinho, Negueba (Carlos Eduardo) e Gabriel (Yago Felipe); Edson Carioca (Alesson) e Chico da Costa. Técnico: Rafael Guanaes.

VASCO: Daniel Fuzato; Puma Rodríguez, João Victor, Mauricio Lemos (Jair) e Lucas Piton; Hugo Moura (Thiago Mendes), Tchê Tchê, Nuno Moreira (David) e Philippe Coutinho (Loide Augusto); Rayan e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.

Fonte: Esportes