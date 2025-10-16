Esportes
Mirassol vence o Inter e consolida posição no G4 do Brasileirão
O Mirassol segue imbatível em seus domínios e conquistou uma vitória convincente sobre o Internacional por 3 a 1, na noite desta quarta-feira, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Estádio José Maria de Campos Maia, a equipe paulista mostrou solidez e poder de fogo, garantindo mais três pontos cruciais na competição.
Os gols do Leão foram marcados por Neto Moura, Reinaldo e Negueba, consolidando o excelente retrospecto do time em casa. Thiago Maia descontou para o Colorado, que continua em situação delicada na tabela.
Retrospecto imponente e consolidação no G4
Com o triunfo, o Mirassol ampliou sua invencibilidade como mandante para impressionantes 14 jogos, somando nove vitórias e cinco empates em seu estádio. A vitória também foi estratégica na tabela, catapultando o time para a quarta colocação, com 49 pontos, e abrindo vantagem no G4, especialmente após a derrota do Botafogo para o Flamengo na mesma rodada.
Para o Internacional, a situação se agrava. Com apenas 32 pontos, a equipe gaúcha ocupa a 15ª posição, apenas duas unidades acima da zona de rebaixamento, que atualmente é aberta pelo Fortaleza.
O jogo
O Mirassol não demorou a abrir o marcador. Aos 25 minutos do primeiro tempo, após uma cobrança de escanteio rasteira de Daniel Borges, Neto Moura apareceu na primeira trave e finalizou com precisão para balançar as redes.
No entanto, o Internacional conseguiu reagir antes do intervalo. Aos 38 minutos, Alan Patrick cobrou uma falta potente, o goleiro Muralha espalmou para a pequena área e Thiago Maia aproveitou o rebote para empatar a partida.
A alegria colorada durou pouco. Nos acréscimos da primeira etapa, aos 49 minutos, Cristian recuperou a posse de bola pela esquerda e rolou para Reinaldo. O lateral driblou Bruno Henrique, avançou e chutou cruzado, sem chances para o goleiro Anthoni, recolocando o Mirassol na frente.
O segundo tempo começou com o Mirassol mantendo o ímpeto ofensivo. Logo aos três minutos, Negueba ampliou o placar. Reinaldo fez uma bela inversão de jogo para o camisa 11, que dominou com categoria, cortou para o meio e acertou um potente chute para marcar o terceiro gol e selar a vitória.
Próximos desafios
O Mirassol terá um duro confronto pela frente, recebendo o São Paulo pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será no domingo, 19 de outubro de 2025, às 18h30 (de Brasília), novamente no Estádio José Maria de Campos Maia.
O Internacional buscará a reabilitação em casa, contra o Sport, pela mesma rodada. O jogo será no domingo, 19 de outubro de 2025, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).
FICHA TÉCNICA
Mirassol 3 x 1 Internacional
Competição: Campeonato Brasileiro (28ª rodada)
Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)
Data:15 de outubro de 2025 (quarta-feira)
Horário: 20h (de Brasília) Público: 5.072
Renda: R$ 147.920,00
Cartões Amarelos:
- Mirassol: Guilherme Marques, Negueba
- Internacional: Óscar Romero, Bernabéi
Arbitragem:
- Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
- Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ) e Gizeli Casaril (SC)
- VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
Gols:
- 1° Tempo:
- 25′ – Neto Moura (Mirassol)
- 38′ – Thiago Maia (Internacional)
- 49′ – Reinaldo (Mirassol)
- 2° Tempo:
- 3′ – Negueba (Mirassol)
Mirassol:
- Goleiro: Alex Muralha
- Defensores: Daniel Borges, Jemmes, João Victor e Reinaldo (Felipe Jonatan)
- Meio-campo: Neto Moura, Guilherme Marques (Shaylon), Danielzinho e Gabriel (Cristian)
- Atacantes: Negueba (Carlos Eduardo) e Alesson (Chico Kim)
- Técnico: Rafael Guanaes
Internacional:
- Goleiro: Anthoni
- Defensores: Aguirre, Vitão (Clayton Sampaio), Mercado e Victor Gabriel (Ricardo Mathias)
- Meio-campo: Bernabéi, Thiago Maia (Alan Rodríguez), Bruno Henrique (Bruno Gomes), Alan Patrick
- Atacantes: Vitinho e Óscar Romero (Bruno Tabata)
- Técnico: Ramón Díaz
Fonte: Esportes
Vasco vence Fortaleza, sai do Z4 e afunda Leão no rebaixamento
Em uma demonstração de garra e eficiência, o Vasco da Gama conquistou uma vitória crucial de 2 a 0 sobre...
Cruzeiro empata com Atlético-MG e vê liderança do Brasileirão mais distante
Em um Clássico Mineiro movimentado pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Atlético-MG empataram em 1 a 1 na...
Santos quebra tabu, vence Corinthians e ganha fôlego na luta contra o Z4
Em uma noite memorável na Vila Belmiro, o Santos não só dominou o Corinthians, mas também quebrou um longo jejum...
Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 16/10/2025
O libriano pode ser indeciso, mas quando realmente decide que quer alguma coisa, geralmente a consegue, de um modo ou...
Mirassol vence o Inter e consolida posição no G4 do Brasileirão
O Mirassol segue imbatível em seus domínios e conquistou uma vitória convincente sobre o Internacional por 3 a 1, na...
Flamengo domina Botafogo e mantém pressão pela liderança do Brasileirão
Em uma noite de futebol intenso no Nilton Santos, o Flamengo impôs sua superioridade e venceu o clássico contra o...
Palmeiras goleia Red Bull Bragantino de virada e mantém liderança isolada do Brasileirão
Em uma exibição de força e resiliência, o Palmeiras goleou o Red Bull Bragantino por 5 a 1 na noite...
FA 1425 / 11 DE OUTUBRO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1424 / 04 DE OUTUBRO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Acidente com caminhão deixa motociclista morto na BR 101 em São Mateus
Uma pessoa morreu em um acidente entre uma motocicleta e um caminhão na tarde desta quarta-feira (15), no km 73...
Ataque a tiros mata jovem e deixa cachorro baleado na periferia de São Mateus
Um jovem de 24 anos foi morto e outro ficou ferido durante um ataque a tiros na tarde desta terça-feira...
Plataforma de empregos com atuação no Norte do Espírito Santo chega a 200 contratações
Ferramenta foi criada através de parceria entre Suzano e Bússola Hub Criado e idealizado por meio de parceria entre o...
Regional
Jovem é assassinado a tiros durante festa no Norte do ES
Um jovem de 21 anos foi assassinado a tiros na noite de sábado (11) durante uma festa no bairro Vila...
Acidente entre moto e carreta mata tio e sobrinho na BR-101 no Norte do ES
Acidente aconteceu na noite de sexta-feira (10), em Aracruz; vítimas morreram no local Um grave acidente entre uma motocicleta e...
Travessia por balsas no Rio Cricaré começa a operar em Conceição da Barra neste final de semana
O novo serviço de travessia por balsas no Rio Cricaré, em Conceição da Barra, foi oficialmente autorizado pela Marinha do...
Estadual
Governo do Estado inaugura obras e anuncia novos investimentos em Santa Leopoldina
O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve, nesta quarta-feira (15), em Santa Leopoldina para inaugurar as obras da ponte sobre...
Sejus adquire drones de última geração para ampliar a segurança nas unidades prisionais do Espírito Santo
A Secretaria da Justiça (Sejus) adquiriu dez drones de última geração para ampliar o monitoramento e o apoio operacional nas...
Agerh se reúne com Comitês de Bacias para discutir fortalecimento da gestão hídrica no Espírito Santo
Na última quinta-feira (09), a Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), participou de uma reunião com os Comitês de Bacia...
Nacional
VÍDEO | Apartamento pega fogo e mulher se pendura em ar-condicionado para salvar mãe e criança
Depois de fazer o resgate, a mulher foi retirada pelos bombeiros pela janela do apartamento em chamas. Ela teve 90%...
VÍDEO | Padre é investigado após ser flagrado com noiva de fiel dentro de casa paroquial
Religioso nega envolvimento e diz que jovem pediu abrigo para dormir; Diocese de Diamantino afirma que medidas estão sendo tomadas...
“Cura gay” | líder religioso é denunciado por torturas em seita
Adir Aliatti e dois filhos foram indiciados pela Polícia Civil por 12 crimes, incluindo tortura, estelionato e discriminação. Grupo atuava...
Policial
DHPP cumpre mandado de prisão em Cariacica
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de...
Operação ‘Fio da Meada III’ resulta na prisão de dois suspeitos e apreensão de 300 quilos de cobre em Vitória
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Regional de Vitória, deflagrou, nessa terça-feira (14), a Operação...
Polícia prende homem apontado como liderança criminosa da região de São Torquato e investigado por violência doméstica
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de...
ENTRETENIMENTO
Jade Picon será vilã em primeira novela vertical: ‘Tudo Por Uma Segunda Chance’
Jade Picon está prestes a encarar um novo desafio na carreira: ela será uma das protagonistas de Tudo Por Uma...
Tainá Militão exibe shape sarado de biquíni em hotel fazenda
A influenciadora, esposa de Eder Militão, recebeu elogios na web Tainá Castro, casada com o jogador Eder Militão, do Real...
Thais Fersoza e Michel Teló celebram 11 anos de casamento com missa no Vaticano
Thais Fersoza usou as redes sociais nesta terça-feira (14), para celebrar os 11 anos de casamento com Michel Teló. Para...
POLÍTICA
Universitários no Parlamento proporciona imersão no Legislativo
Maria Eduarda Guimarães Tomaz é estudante do 4º período de Direito da Faculdade Multivix. Ela participou nesta quarta-feira (15) de...
Sessão solene homenageia educadores com a medalha Paulo Freire
Em alusão ao Dia do Professor, celebrado anualmente em 15 de outubro, o deputado Marcos Madureira (PP), presidente da Comissão...
No Dia do Professor, deputados cobram valorização salarial
Nesta quarta-feira (15), Dia do Professor, deputados enalteceram a contribuição da categoria para transformar a vida do cidadão por meio...
Esportes
Brasil sofre apagão e leva virada do Japão
Em uma noite que ficará marcada nos anais do futebol, a Seleção Brasileira sofreu sua primeira derrota histórica para o...
Cuiabá vence o Coritiba e esquenta disputa pelo acesso para Série A
Em uma noite de gala na Arena Pantanal, o Cuiabá não tomou conhecimento do líder Coritiba e o derrotou por...
Seleção Brasileira chega ao Japão para amistoso
A delegação da Seleção Brasileira chegou em Tóquio na noite deste domingo (12) para o segundo amistoso desta Data FIFA:...
Mais Lidas da Semana
-
São Mateus6 dias ago
Abastecimento de água é suspenso em São Mateus devido ao excesso de sal no Rio Cricaré
-
São Mateus7 dias ago
Trabalhador morre após cair de prédio no Centro de São Mateus
-
Internacional4 dias ago
Torrou o dinheiro | Mulher recebe pix de R$ 2,4 milhões por engano e gasta tudo: ‘Pensei que fosse presente de Deus’
-
Regional5 dias ago
Travessia por balsas no Rio Cricaré começa a operar em Conceição da Barra neste final de semana
-
Nacional4 dias ago
Mãe e filha morrem após comerem bolo de aniversário envenenado
-
Entretenimento4 dias ago
Maior bumbum do Brasil, Vanessa Ataídes posa nua para capa de revista
-
Nacional5 dias ago
VÍDEO | Motorista por APP registra quando passageiro sugere sexo oral
-
São Mateus5 dias ago
Expansão internacional da Marcopolo impulsiona fábrica em São Mateus