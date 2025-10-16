Connect with us

Esportes

Mirassol vence o Inter e consolida posição no G4 do Brasileirão

Published

2 horas ago

on

O Mirassol segue imbatível em seus domínios e conquistou uma vitória convincente sobre o Internacional por 3 a 1, na noite desta quarta-feira, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Estádio José Maria de Campos Maia, a equipe paulista mostrou solidez e poder de fogo, garantindo mais três pontos cruciais na competição.

Os gols do Leão foram marcados por Neto Moura, Reinaldo e Negueba, consolidando o excelente retrospecto do time em casa. Thiago Maia descontou para o Colorado, que continua em situação delicada na tabela.

Retrospecto imponente e consolidação no G4

Com o triunfo, o Mirassol ampliou sua invencibilidade como mandante para impressionantes 14 jogos, somando nove vitórias e cinco empates em seu estádio. A vitória também foi estratégica na tabela, catapultando o time para a quarta colocação, com 49 pontos, e abrindo vantagem no G4, especialmente após a derrota do Botafogo para o Flamengo na mesma rodada.

Para o Internacional, a situação se agrava. Com apenas 32 pontos, a equipe gaúcha ocupa a 15ª posição, apenas duas unidades acima da zona de rebaixamento, que atualmente é aberta pelo Fortaleza.

O jogo

O Mirassol não demorou a abrir o marcador. Aos 25 minutos do primeiro tempo, após uma cobrança de escanteio rasteira de Daniel Borges, Neto Moura apareceu na primeira trave e finalizou com precisão para balançar as redes.

No entanto, o Internacional conseguiu reagir antes do intervalo. Aos 38 minutos, Alan Patrick cobrou uma falta potente, o goleiro Muralha espalmou para a pequena área e Thiago Maia aproveitou o rebote para empatar a partida.

A alegria colorada durou pouco. Nos acréscimos da primeira etapa, aos 49 minutos, Cristian recuperou a posse de bola pela esquerda e rolou para Reinaldo. O lateral driblou Bruno Henrique, avançou e chutou cruzado, sem chances para o goleiro Anthoni, recolocando o Mirassol na frente.

O segundo tempo começou com o Mirassol mantendo o ímpeto ofensivo. Logo aos três minutos, Negueba ampliou o placar. Reinaldo fez uma bela inversão de jogo para o camisa 11, que dominou com categoria, cortou para o meio e acertou um potente chute para marcar o terceiro gol e selar a vitória.

Próximos desafios

O Mirassol terá um duro confronto pela frente, recebendo o São Paulo pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será no domingo, 19 de outubro de 2025, às 18h30 (de Brasília), novamente no Estádio José Maria de Campos Maia.

O Internacional buscará a reabilitação em casa, contra o Sport, pela mesma rodada. O jogo será no domingo, 19 de outubro de 2025, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

FICHA TÉCNICA

Mirassol 3 x 1 Internacional

Competição: Campeonato Brasileiro (28ª rodada)

Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)

Data:15 de outubro de 2025 (quarta-feira)

Horário: 20h (de Brasília) Público: 5.072

Renda: R$ 147.920,00

Cartões Amarelos:

  • Mirassol: Guilherme Marques, Negueba
  • Internacional: Óscar Romero, Bernabéi

Arbitragem:

  • Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
  • Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ) e Gizeli Casaril (SC)
  • VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Gols:

  • 1° Tempo:
    • 25′ – Neto Moura (Mirassol)
    • 38′ – Thiago Maia (Internacional)
    • 49′ – Reinaldo (Mirassol)
  • 2° Tempo:
    • 3′ – Negueba (Mirassol)

Mirassol:

  • Goleiro: Alex Muralha
  • Defensores: Daniel Borges, Jemmes, João Victor e Reinaldo (Felipe Jonatan)
  • Meio-campo: Neto Moura, Guilherme Marques (Shaylon), Danielzinho e Gabriel (Cristian)
  • Atacantes: Negueba (Carlos Eduardo) e Alesson (Chico Kim)
  • Técnico: Rafael Guanaes

Internacional:

  • Goleiro: Anthoni
  • Defensores: Aguirre, Vitão (Clayton Sampaio), Mercado e Victor Gabriel (Ricardo Mathias)
  • Meio-campo: Bernabéi, Thiago Maia (Alan Rodríguez), Bruno Henrique (Bruno Gomes), Alan Patrick
  • Atacantes: Vitinho e Óscar Romero (Bruno Tabata)
  • Técnico: Ramón Díaz

