Mirassol vence Fluminense, retorna ao G4 e complica o tricolor na tabela

O Mirassol garantiu uma importante vitória em seus domínios nesta quarta-feira, ao superar o Fluminense por 2 a 1, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O triunfo em casa permitiu ao Leão retornar à quarta colocação da competição, reacendendo as esperanças de uma campanha sólida na elite. Já o Tricolor Carioca, com a derrota, se mantém na sétima posição e vê a distância para o topo da tabela aumentar.

O confronto no interior paulista começou com chances para os dois lados. Logo aos três minutos, Keno, do Fluminense, invadiu a área e exigiu grande defesa de Walter. A resposta do Mirassol veio com Guilherme Marques, que chutou por cima do travessão. Após um início elétrico, o ritmo da partida diminuiu, com o Mirassol dominando a posse de bola, mas encontrando dificuldades para criar lances de perigo. O Fluminense chegou a ter um gol de Lucho Acosta anulado pelo VAR, que identificou falta no início da jogada.

O susto da anulação pareceu despertar o time da casa. Aos 35 minutos, o Mirassol abriu o placar com Guilherme Marques, que aproveitou um cruzamento e finalizou de primeira. Os cariocas sentiram o golpe, e os paulistas aumentaram o controle do jogo, mantendo a vantagem até o intervalo.

Na segunda etapa, o Fluminense voltou com mais ímpeto e buscou o empate aos dez minutos. Após cruzamento, Freytes escorou e Martinelli mandou a bola para a rede, igualando o marcador. No entanto, o gol tricolor serviu de motivação para o Mirassol, que passou a atacar com mais intensidade. O goleiro Fábio teve que trabalhar, defendendo chutes de Neto Moura e Gabriel.

Quando a partida se encaminhava para um empate, o Mirassol surpreendeu nos minutos finais. Aos 40 minutos, Carlos Eduardo fez uma jogada individual e cruzou para Negueba, que não perdoou e garantiu a vitória para o time da casa.

Com este resultado, o Mirassol agora soma 46 pontos, reassumindo a quarta colocação do Brasileirão. O Fluminense, por sua vez, estaciona nos 38 pontos e permanece na sétima posição, com uma campanha abaixo do esperado até o momento.

Próximos Confrontos:

Mirassol enfrentará o Internacional pela 28ª rodada do Brasileirão no dia 15 de outubro (quarta-feira), às 20h (de Brasília), no Estádio Campos Maia, em Mirassol (SP).

Fluminense receberá o Juventude pela 28ª rodada do Brasileirão no dia 16 de outubro (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

FICHA TÉCNICA

Mirassol 2 x 1 Fluminense

Competição: 13ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Campos Maia, em Mirassol (SP)

Data: 8 de outubro de 2025 (quarta-feira)

Horário: 21h (de Brasília)

Arbitragem

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima

Rodrigo José Pereira de Lima Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Francisco Chaves Bezerra Junior

Nailton Junior de Sousa Oliveira e Francisco Chaves Bezerra Junior VAR: Caio Max Augusto Vieira

Gols

Mirassol: Guilherme Marques, aos 36′ do 1ºT; Negueba, aos 41′ do 2ºT

Guilherme Marques, aos 36′ do 1ºT; Negueba, aos 41′ do 2ºT Fluminense: Martinelli, aos 11′ do 2ºT

Cartões Amarelos

Mirassol: Walter, Neto Moura, Guilherme Mota

Walter, Neto Moura, Guilherme Mota Fluminense: Freytes, Martinelli, Canobbio, Santi Moreno

MIRASSOL

Goleiro: Walter

Walter Defensores: Daniel Borges, João Victor, Jemmes, Reinaldo

Daniel Borges, João Victor, Jemmes, Reinaldo Meio-campo: Neto Moura (Roni), Danielzinho, Guilherme Marques (Negueba), Gabriel (Shaylon)

Neto Moura (Roni), Danielzinho, Guilherme Marques (Negueba), Gabriel (Shaylon) Atacantes: Cristian (Renato Marques), Alesson (Carlos Eduardo)

Cristian (Renato Marques), Alesson (Carlos Eduardo) Técnico: Rafael Guanaes

FLUMINENSE

Goleiro: Fábio

Fábio Defensores: Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes, Renê

Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes, Renê Meio-campo: Martinelli, Hércules (Bernal), Lucho Acosta (Lima)

Martinelli, Hércules (Bernal), Lucho Acosta (Lima) Atacantes: Keno (Soteldo), Canobbio (Santi Moreno), John Kennedy (Cano)

Keno (Soteldo), Canobbio (Santi Moreno), John Kennedy (Cano) Técnico: Davide Ancelotti

Fonte: Esportes