Mirassol vence Fluminense, retorna ao G4 e complica o tricolor na tabela
O Mirassol garantiu uma importante vitória em seus domínios nesta quarta-feira, ao superar o Fluminense por 2 a 1, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O triunfo em casa permitiu ao Leão retornar à quarta colocação da competição, reacendendo as esperanças de uma campanha sólida na elite. Já o Tricolor Carioca, com a derrota, se mantém na sétima posição e vê a distância para o topo da tabela aumentar.
O confronto no interior paulista começou com chances para os dois lados. Logo aos três minutos, Keno, do Fluminense, invadiu a área e exigiu grande defesa de Walter. A resposta do Mirassol veio com Guilherme Marques, que chutou por cima do travessão. Após um início elétrico, o ritmo da partida diminuiu, com o Mirassol dominando a posse de bola, mas encontrando dificuldades para criar lances de perigo. O Fluminense chegou a ter um gol de Lucho Acosta anulado pelo VAR, que identificou falta no início da jogada.
O susto da anulação pareceu despertar o time da casa. Aos 35 minutos, o Mirassol abriu o placar com Guilherme Marques, que aproveitou um cruzamento e finalizou de primeira. Os cariocas sentiram o golpe, e os paulistas aumentaram o controle do jogo, mantendo a vantagem até o intervalo.
Na segunda etapa, o Fluminense voltou com mais ímpeto e buscou o empate aos dez minutos. Após cruzamento, Freytes escorou e Martinelli mandou a bola para a rede, igualando o marcador. No entanto, o gol tricolor serviu de motivação para o Mirassol, que passou a atacar com mais intensidade. O goleiro Fábio teve que trabalhar, defendendo chutes de Neto Moura e Gabriel.
Quando a partida se encaminhava para um empate, o Mirassol surpreendeu nos minutos finais. Aos 40 minutos, Carlos Eduardo fez uma jogada individual e cruzou para Negueba, que não perdoou e garantiu a vitória para o time da casa.
Com este resultado, o Mirassol agora soma 46 pontos, reassumindo a quarta colocação do Brasileirão. O Fluminense, por sua vez, estaciona nos 38 pontos e permanece na sétima posição, com uma campanha abaixo do esperado até o momento.
Próximos Confrontos:
- Mirassol enfrentará o Internacional pela 28ª rodada do Brasileirão no dia 15 de outubro (quarta-feira), às 20h (de Brasília), no Estádio Campos Maia, em Mirassol (SP).
- Fluminense receberá o Juventude pela 28ª rodada do Brasileirão no dia 16 de outubro (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).
FICHA TÉCNICA
Mirassol 2 x 1 Fluminense
Competição: 13ª rodada do Campeonato Brasileiro
Local: Estádio Campos Maia, em Mirassol (SP)
Data: 8 de outubro de 2025 (quarta-feira)
Horário: 21h (de Brasília)
Arbitragem
- Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima
- Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Francisco Chaves Bezerra Junior
- VAR: Caio Max Augusto Vieira
Gols
- Mirassol: Guilherme Marques, aos 36′ do 1ºT; Negueba, aos 41′ do 2ºT
- Fluminense: Martinelli, aos 11′ do 2ºT
Cartões Amarelos
- Mirassol: Walter, Neto Moura, Guilherme Mota
- Fluminense: Freytes, Martinelli, Canobbio, Santi Moreno
MIRASSOL
- Goleiro: Walter
- Defensores: Daniel Borges, João Victor, Jemmes, Reinaldo
- Meio-campo: Neto Moura (Roni), Danielzinho, Guilherme Marques (Negueba), Gabriel (Shaylon)
- Atacantes: Cristian (Renato Marques), Alesson (Carlos Eduardo)
- Técnico: Rafael Guanaes
FLUMINENSE
- Goleiro: Fábio
- Defensores: Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes, Renê
- Meio-campo: Martinelli, Hércules (Bernal), Lucho Acosta (Lima)
- Atacantes: Keno (Soteldo), Canobbio (Santi Moreno), John Kennedy (Cano)
- Técnico: Davide Ancelotti
São Mateus
Regional
Estadual
Nacional
Policial
PCES conclui inquérito sobre incidente com recém-nascido no Hospital Jayme Santos Neves
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), concluiu...
BAC apreende 644 pinos de cocaína durante operação na Serra
Nesta terça-feira (07), o Batalhão de Ações com Cães (BAC) atuou em apoio às equipes do 6º Batalhão durante a...
6º BPM apreende armas de fogo e drogas na Serra
Na noite de terça-feira (07), militares da Força Tática do 6º Batalhão realizaram uma operação de saturação no bairro Balneário...
ENTRETENIMENTO
POLÍTICA
Esportes
