Miranda: “O time sai fortalecido, fizemos um grande jogo”

O São Paulo empatou sem gols com o Palmeiras neste sábado (31), no Morumbi, em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2021. O Choque-Rei, válido pela 14ª rodada, foi marcado pela anulação de um pênalti e um gol para o Tricolor após consulta ao VAR.

Diante do líder do torneio nacional, o time são-paulino pressionou do começo ao fim em busca da vitória neste final de semana.

“Fizemos um grande jogo e fomos dominantes do primeiro até o último minuto. O time sai fortalecido, fizemos um grande jogo”, disse o zagueiro Miranda, que completou.

“Enfrentamos o primeiro colocado. Mas, agora o clássico já ficou para trás e devemos pensar na Copa do Brasil e na sequência do Campeonato Brasileiro”, concluiu o capitão.

Com o 0 a 0, o Tricolor somou um ponto e subiu da 17ª para a 16ª colocação, agora com 12 pontos ganhos.

Após o clássico, o São Paulo retomará a disputa da Copa do Brasil: na próxima quarta-feira (4), às 21h30, em São Januário, enfrentará o Vasco da Gama pelo decisivo confronto de volta das oitavas de final.

