Mion defende Evaristo: “Emissoras precisam aprender a demitir funcionários”

Instagram Marcos Mion e Evaristo Costa

Marcos Mion, de 42 anos, se comoveu com a demissão de Evaristo Costa, de 44 anos, da CNN Brasil . O apresentador da Globo enviou, por um comentário no Instagram, uma mensagem de apoio ao colega. “As emissoras de tv ainda precisam aprender a se desligar dos seus funcionários. É muito louco, eu que o diga!”, disse Mion, referindo-se possivelmente sobre sua demissão da Record TV. “Mas eu que o diga também que na sequência sempre vem algo muito maior e melhor”, completou o apresentador.

Na mesma postagem realizada por Evaristo, outros famosos mandaram mensagens. “Volta para a plim plim! Eu amava você no jornal”, disse Marina Ruy Barbosa, pedindo que o profissional retornasse à Globo. “Meu amigo, seu espaço é o mundo. Tenho certeza que vem coisa melhor por aí”, desejou Leilane Neubarth. “Você merece muito mais querido. Quando uma porta se fecha eu sempre acredito que Deus tem algo muito maior preparado para gente. Então receba, porque você é do bem, talentoso demais e o que é seu ninguém tira!”, homenageou Danilo Faro.

Fernanda Paes Leme, por sua vez, assim como Mion, não gostou da atitude da emissora. “Que falta de respeito com você! Mas sem dúvida você merece mais Evaristo! Vai que é tua!”, escreveu ela na postagem. “Já compra um chip adicional, meu amigo. Vai faltar telefone e braço para atender tanta ligação com novas propostas e contratantes”, disse Dony De Nuccio. “Por isso que amo a internet. Aqui a gente é nossa própria emissora”, pontuou Carlinhos Maia.

Evaristo Costa estreou na emissora em maio de 2020 . Ele comandava a atração diretamente da Inglaterra, onde está morando. O produto da CNN Brasil apostava em documentários jornalísticos nacionais e internacionais exclusivos. A estreia foi marcada pelo primeiro episódio da série de documentários “Os anos Bush”, uma produção da CNN americana, que contou detalhes de uma das famílias mais influentes do mundo. Evaristo Costa também apresentou o documentário nacional “Pandemia: Rio em Colapso”.

Em nota enviada à imprensa, a CNN explicou que o programa de documentários “CNN Séries Originais” será tirado do ar e, por isso, o contrato com Evaristo Costa foi encerrado. “Por decisão estratégica e de programação, o CNN Séries Originais encerra sua temporada. Em virtude dessas mudanças, o contrato com o apresentador Evaristo Costa será encerrado. O jornalista contribuiu, até aqui, com seu talento, profissionalismo e carisma para a construção do sucesso da CNN Brasil”, diz nota enviada pela emissora.

Instagram Postagem de Evaristo Costa